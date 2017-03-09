В МОН РК рассказали, почему в прошлом году несколько руководителей покинули свои должности

Вице-министр образования и науки Казахстана Асланбек Амрин прокомментировал кадровую политику Министерства образования и науки, сообщает МИА «Казинформ».

«Никто в министерстве не увольняет и не преследует сотрудников, бывших сотрудников МОН. На сегодняшний день штат министерства составляет 306 человек, из них за 2016 год было уволено 28 человек руководящего состава. Все они уволились по собственному желанию, кто-то в рамках пенсионного возраста уволился, поэтому здесь нет никакого преследования. Все новые сотрудники, которых набирают в МОН, проходят соответствующую процедуру в установленном законодательном порядке. Они соответствуют все квалификационным требованиям, которые были выставлены Агентством по делам государственной службы», - заявил Асланбек Амрин на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, сменяемость кадров руководящего состава не превышает допустимых норм и во всех случаях является обоснованной.