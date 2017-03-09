Арманжан Рузахунов вписал свое имя в летопись казахстанского спорта

Чемпион мира по коричневым поясам Арманжан Рузахунов стал первым в истории Казахстана и Центральной Азии обладателем черного пояса по бразильскому-джиу-джитсу.

В ходе делового визита представителей Казахстанской федерации бразильского джиу-джитсу в Рио-де-Жанейро, который был организован при поддержке Ассамблеи Народа Казахстана, произошло историческое событие. Чемпион мира по коричневым поясам Арманжан Рузахунов стал первым в истории Казахстана и Центральной Азии обладателем черного пояса по бразильскому-джиу-джитсу.





«Это высокая честь и бесконечная гордость получить черный пояс именно здесь, в Бразилии, при этом быть аттестованным легендой джиу-джитсу Алишандре Пайва, который является четырехкратным чемпионом мира среди черных поясов, а вместе с тем и основателем всемирной академии Alliance и одновременно моим учителем. Эту победу я посвящаю своей стране, своему народу и нашему Президенту!» - говорит Арманжан Рузахунов.





С официальной речью перед участниками торжественной церемонии аттестации выступил вице-президент республиканской федерации джиу-джитсу, член Ассамблеи Народа Казахстана и промоутер Рустам Абдусаламов, который вручил легенде джиу-джитсу Алишандре Пайве благодарственное письмо и памятные подарки.





«Казахстан, это страна, которая высоко ценит свои таланты, поддерживает правильные инициативы граждан, делает всё возможное для всестороннего процветания, в ней каждый имеет возможность развиваться и достигать успехов! Сегодня мы сделали еще одну яркую запись в истории Казахстана», - отметил Абдусаламов.





После официальной церемонии аттестации, в ходе которой, также еще один член команды, депутат областного Маслихата ВКО Айдос Сериккалиулы был аттестован и получил синий пояс, представители делегации провели переговоры по вопросам взаимного сотрудничества, возможности проведения крупного международного турнира в Астане в рамках ЭКСПО, а также о перспективах дальнейшего развития бразильского джиу-джитсу в Казахстане.



