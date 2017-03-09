От добровольного к принудительному

Гульбану Бексултанова,

судья Кызылжарского районного суда Северо-Казахстанской области

Исполнение судебных актов важнейший элемент механизма правосудия. Окончательное восстановление прав граждан наступает только с приведением судебного акта в исполнение. На сегодняшний день по тем или иным причинам почти треть судебных актов не находит своего реального исполнения.

По результатам рассмотрения дела судья, орган (должностное лицо) выносит постановление о наложении административного взыскания на лицо, совершившее административное правонарушение в пределах санкции статьи, предусмотренной Особенной частью КоАП. Специфика этой санкции имущественного характера состоит в том, что она предполагает взыскание определенной денежной суммы.

Исполнение постановления начинается после вступления его в законную силу в соответствии со ст. 883 КоАП РК, устанавливает следующие временные периоды вступления в законную силу постановления об административных правонарушениях:

- во-первых, постановление о наложении административного взыскания подлежит исполнению с момента вступления его в законную силу согласно ч. 1 ст. 883 КоАП РК, то есть по истечении десяти суток со дня вручения копии постановления, а в случаях, если участники производства по делу об административном правонарушении не участвовали в рассмотрении дела, то со дня получения;

- во-вторых, в случае обжалования или опротестования постановления по делу об административном правонарушении оно вступает в законную силу немедленно со дня вынесения судебного акта вышестоящей инстанцией согласно ч. 2 ст. 883 КоАП РК;

- в-третьих, постановление вступает в законную силу немедленно в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 811 КоАП, при порядке сокращенного производства по делу об административном правонарушении, если лицо, совершившее административное правонарушение, оплатило штраф в размере 50 процентов в течение семи суток от указанной суммы штрафа, дело считается рассмотренным по существу согласно ч. 3 ст. 883 КоАП РК.

Приведение постановления в исполнение представляет собой организационные действия для реализации предписаний, содержащихся в постановлении. В случае вынесения нескольких постановлений о назначении административного наказания в отношении одного лица каждое постановление приводится в исполнение самостоятельно.

Закон обязывает лицо, привлеченное к ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу добровольно уплатить соответствующую сумму. Штраф, наложенный за совершение административного правонарушения, вносится физическим лицом или перечисляется юридическим лицом в государственный бюджет и должен подтверждаться платежным документом.

На этапе приведения постановления в исполнение используются особые сроки процессуальных действий, отсрочки, рассрочки, приостановления, давности, способствующие, с одной стороны, регулированию продолжительности осуществления административно-исполнительных отношений, а с другой гарантирующие соблюдение законности.

Ст. 888 КоАП РК предусматривает не только отсрочку, но и рассрочку исполнения постановления о назначении административного наказания. Содержание данной правовой нормы обусловлено как объективными экономическими условиями, так и проявлением гуманного отношения государства к лицам, привлеченным к административной ответственности и, по уважительным причинам, не имеющим возможности исполнить постановление об административном наказании в установленные сроки.

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение невозможно в установленные сроки, судья, орган (должностное лицо), вынесшее постановление, могут по заявлению лица, в отношении которого вынесено постановление, отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата штрафа может быть рассрочена судьей, органом (должностным лицом), вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.

В случае отсрочки, предусмотренной ст. 888 Кодекса, штраф подлежит уплате лицом, привлеченным к административной ответственности, со дня истечения срока отсрочки.

Если оштрафованное лицо в течение установленного законом срока не выполнит обязанность по уплате штрафа, то судья (орган, должностное лицо), вынесший постановление, обращает постановление к принудительному исполнению. Таким образом, наряду с добровольным предусмотрен принудительный механизм исполнения постановления, указанный в ст. ст. 894-895 КоАП РК.

Постановление о наложении административного взыскания обязательно для исполнения всеми госорганами, органами местного самоуправления, должностными лицами, физическими лицами и их объединениями, юридическими лицами согласно ст. 884 КоАП.

Согласно ст. 898 Кодекса постановление о наложении штрафа, по которому взыскание штрафа произведено полностью, с отметкой об исполнении возвращается органу (должностному лицу), вынесшему постановление.

Исполнение судебных актов важнейший элемент механизма правосудия. Окончательное восстановление прав граждан наступает только с приведением судебного акта в исполнение.

Неисполнение судебных актов на сегодня является одной из наболевших проблем. На сегодняшний день почти треть судебных актов не находит своего реального исполнения. Следовательно, значительная сумма длительное время не поступает в государственный бюджет.

Так, Кызылжарским районным судом Северо-Казахстанской области за 2016 год рассмотрено 861 дело об административных правонарушениях, из них вынесено с наложением административных штрафов 250 решений, общая сумма штрафов составила 33 722 631 тенге, из них добровольно оплачено 10 522 707 тенге, в принудительном порядке взыскано 1 593 757 тенге.

В настоящее время на исполнении находятся судебные акты о взыскании административных штрафов на сумму 21 606 176 тенге, из них только на ТОО «Бишкульская Семеноводческая Станция» наложен административный штраф по ст. 277 КоАП РК в размере 19 372 754 тенге в доход государства.