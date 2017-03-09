Honda представила новый хот-хетч Civic Type R
9 марта 2017, 13:31
Двигатель новинки, судя по всему, является развитием прежней рядной четверки с турбонаддувом объемом 2,0 литра.
Компания Honda привезла в Женеву серийную версию хот-хетча Civic Type R нового поколения. Машина получила 320-сильный турбомотор и стала «самым мощным и быстрым Civic в истории».
С момента дебюта Civic Type R прошлого поколения прошло всего два года, причем та машина успела установить рекорд Нюрбургринга для переднеприводных автомобилей. Позже этот рекорд был побит Volkswagen Golf GTI Clubsport S, так что новому Type R придется возвращать титул.
Внешность автомобиля получилась очень яркой и агрессивной. Пожалуй, ни у кого из конкурентов нет столь развитого аэродинамического обвеса и столь крупного антикрыла сзади. Что характерно, версия Type R будет доступна лишь в кузове хетчбэк, хотя в семейство также входят седан и купе.
Двигатель новинки, судя по всему, является развитием прежней рядной четверки с турбонаддувом объемом 2,0 литра. Мотор сочетается со спортивной шестиступенчатой механической коробкой передач, от которой крутящий момент распределяется между передними колесами с помощью дифференциала повышенного трения.
Главное нововведение кроется в конструкции подвески. Если прежний Civic Type R мог похвастать классической схемой со стойками McPherson спереди и упругой балкой сзади, то новая машина щеголяет двойными рычагами спереди и задней многорычажкой!
Автомобиль будет выпускаться в Англии, а его двигатель поставляться из США. Машину обещают продавать более чем в 70 странах мира.
Текст: Стас Смолин
Фото: Honda
Via cartimes
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