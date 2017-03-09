Концерн «Rio Tinto» намерен осуществить серьезные инвестиции в геологоразведку Казахстана

В рамках международного горнодобывающего форума PDAC в Торонто (Канада) состоялась встреча вице-министра по инвестициям и развитию РК Тимура Токтабаева с руководителем управления геологоразведки Дейвом Эндрюсом и директором по геологоразведке в регионе Африка-Евразия Кеном Тейнтоном австралийско-британского концерна «Rio Tinto».

Во встрече приняли участие директор департамента недропользования министерства по инвестициям и развитию РК Руслан Баймишев, заместитель председателя правления АО «Казгеология» Ельдар Тағаш и представители Посольства Казахстана в Канаде.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития совместного сотрудничества в области реализации геологоразведочных проектов, а также планируемые законодательные реформы в сфере недропользования, возможность увеличения объемов инвестиций в геологоразведку и вопросы обучения казахстанских кадров.

Тимур Токтабаев проинформировал о новом проекте Кодекса о недрах и недропользовании, который обеспечит привлечение инвестиций в геологоразведку (ГРР), а также планируемых концептуальных изменениях в системе налогообложения, о планах создания геологического кластера в городе Алматы и международной сертифицированной лаборатории на территории Казахстана.

Вице-министр, отметив стратегическое сотрудничества с Rio Tinto рассказал о возможности наращивания объемов ГРР в Казахстане по новой лицензионной модели. В частности, было предложено концерну провести геологоразведочные работы на алмазы и начать данные работы с проведения аэрогеофизических исследований в Жамбылском регионе совместно с компаний «КазГеоТек».

В свою очередь, Дейв Эндрюс отметил, что компания ожидает укрепления Правительством Казахстана хорошего инвестиционного климата в стране. Компания Rio Tinto заинтересована во внедрении нового Кодекса о недрах, а также рассчитывает на возможность перехода их контрактов на новый режим и возможный переход на общепринятый в мире налоговый режим (роялти), стимулирующий переработку сырья в стране.

На сегодня Rio Tinto намерены инвестировать более 100 млн долларов США в геологоразведку в 14 стран мира, где компания проводит работы, в том числе в Казахстан. С учетом внедрения нового кодекса о недрах в РК, которые по словам руководства концерна внушают соответствующую уверенность симбиоза геологического потенциала и озвученных реформ, особое внимание будет уделено Казахстану.

Кен Тейнтон отметил, важность сотрудничества с АО «Казгеология» и планы по созданию профессиональной команды в Казахстане с использованием опыта геологических служб концерна.

Rio Tinto заинтересовано в совместной работе по созданию национальной базы данных и обеспечения внедрения лучшего опыта в систематизации геологической информации, обучения казахстанских специалистов, подчеркнув важность и необходимость развития данного сотрудничества, в том числе в рамках ОЭСР.