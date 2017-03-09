 
Преимущественно ясно

Алматы

Преимущественно ясно

Вероятность осадков: 9%

Влажность: 59%

Давление: 703 мм рт. ст.

Ветер: северный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.10

9 марта 

Курс НБРК

315.16

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.10

Продажа

318.10

АСТАНА

Покупка

316.50

Продажа

317.40

Подробнее
336.00

9 марта 

Курс НБРК

332.81

-

АЛМАТЫ

Покупка

334.00

Продажа

336.00

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

Концерн «Rio Tinto» намерен осуществить серьезные инвестиции в геологоразведку Казахстана

 

В рамках международного горнодобывающего форума PDAC в Торонто (Канада) состоялась встреча вице-министра по инвестициям и развитию РК Тимура Токтабаева с руководителем управления геологоразведки Дейвом Эндрюсом и директором по геологоразведке в регионе Африка-Евразия Кеном Тейнтоном австралийско-британского концерна «Rio Tinto».

Во встрече приняли участие директор департамента недропользования министерства по инвестициям и развитию РК Руслан Баймишев, заместитель председателя правления АО «Казгеология» Ельдар Тағаш и представители Посольства Казахстана в Канаде.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития совместного сотрудничества в области реализации геологоразведочных проектов, а также планируемые законодательные реформы в сфере недропользования, возможность увеличения объемов инвестиций в геологоразведку и вопросы обучения казахстанских кадров.

Тимур Токтабаев проинформировал о новом проекте Кодекса о недрах и недропользовании, который обеспечит привлечение инвестиций в геологоразведку (ГРР), а также планируемых концептуальных изменениях в системе налогообложения, о планах создания геологического кластера в городе Алматы и международной сертифицированной лаборатории на территории Казахстана.

Вице-министр, отметив стратегическое сотрудничества с Rio Tinto рассказал о возможности наращивания объемов ГРР в Казахстане по новой лицензионной модели. В частности, было предложено концерну провести геологоразведочные работы на алмазы и начать данные работы с проведения аэрогеофизических исследований в Жамбылском регионе совместно с компаний «КазГеоТек».

В свою очередь, Дейв Эндрюс отметил, что компания ожидает укрепления Правительством Казахстана хорошего инвестиционного климата в стране. Компания Rio Tinto заинтересована во внедрении нового Кодекса о недрах, а также рассчитывает на возможность перехода их контрактов на новый режим и возможный переход на общепринятый в мире налоговый режим (роялти), стимулирующий переработку сырья в стране.

На сегодня Rio Tinto намерены инвестировать более 100 млн долларов США в геологоразведку в 14 стран мира, где компания проводит работы, в том числе в Казахстан. С учетом внедрения нового кодекса о недрах в РК, которые по словам руководства концерна внушают соответствующую уверенность симбиоза геологического потенциала и озвученных реформ, особое внимание будет уделено Казахстану.

Кен Тейнтон отметил, важность сотрудничества с АО «Казгеология» и планы по созданию профессиональной команды в Казахстане с использованием опыта геологических служб концерна.

Rio Tinto заинтересовано в совместной работе по созданию национальной базы данных и обеспечения внедрения лучшего опыта в систематизации геологической информации, обучения казахстанских специалистов, подчеркнув важность и необходимость развития данного сотрудничества, в том числе в рамках ОЭСР.

9 марта 2017, 13:28
Источник, интернет-ресурс: Министерства по инвестициям и развитию РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код