Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов вручил верительные грамоты Королеве Елизавете II

8 марта 2017 года Посол Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов вручил верительные грамоты Ее Величеству Королеве Елизавете II.

В ходе церемонии, состоявшейся в Букингемском дворце, Е. Идрисов передал Ее Величеству наилучшие пожелания от имени Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и поздравил Королеву Елизавету II с 65-летием нахождения на престоле.

В рамках встречи Посол Казахстана отметил высокий уровень развития отношений между двумя странами, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, правовой и культурно-гуманитарной сферах.

В свою очередь, Королева Елизавета II подчеркнула важность дальнейшего укрепления и расширения связей между Казахстаном и Великобританией. Она отметила динамичное развитие Казахстана под руководством Президента Н. Назарбаева.