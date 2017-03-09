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Новости за сегодня

Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов вручил верительные грамоты Королеве Елизавете II

 

8 марта 2017 года Посол Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов вручил верительные грамоты Ее Величеству Королеве Елизавете II.

В ходе церемонии, состоявшейся в Букингемском дворце, Е. Идрисов передал Ее Величеству наилучшие пожелания от имени Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и поздравил Королеву Елизавету II с 65-летием нахождения на престоле.

В рамках встречи Посол Казахстана отметил высокий уровень развития отношений между двумя странами, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, правовой и культурно-гуманитарной сферах.

В свою очередь, Королева Елизавета II подчеркнула важность дальнейшего укрепления и расширения связей между Казахстаном и Великобританией. Она отметила динамичное развитие Казахстана под руководством Президента Н. Назарбаева.

9 марта 2017, 13:34
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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