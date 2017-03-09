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Гавайи опротестовали новый указ Трампа о борьбе с терроризмом

9 марта 2017, 13:39

В понедельник Трамп подписал новый исполнительный указ "О защите от въезда в страну иностранных террористов" вместо предыдущего указа на аналогичную тему, который был приостановлен судом.


Американский штат Гавайи стал первым штатом, который подал исковое заявление с целью заблокировать в суде новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, передает РИА Новости.

Прокуроры штата подали иск в федеральный суд в Гонолулу в среду.

Гавайи уже пытались опротестовать предыдущий указ Трампа, но их опередили штаты Вашингтон и Висконсин, которые добились приостановки действия первоначального указа. Штаты утверждали, что временный запрет на въезд иммигрантов и беженцев вредит их интересам.

Второй указ изучают на предмет возможного иска еще ряд штатов.

В понедельник Трамп подписал новый исполнительный указ "О защите от въезда в страну иностранных террористов" вместо предыдущего указа на аналогичную тему, который был приостановлен судом.

Новый указ, который вступит в действие 16 марта, содержит некоторые послабления в формулировках — например, Ирак исключен из списка стран, чьим гражданам временно запрещен въезд в США, запрет на въезд также не коснется обладателей действующих виз и двойного гражданства "запретной страны" и США.

В "черный список" на 90 дней попали граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ подтверждает основные меры, первоначально принятые в конце января: приостановку въезда из ряда стран и программы приема беженцев.

Предыдущий указ, подписанный в конце января, был временно отменен судом, поэтому администрация решила разработать новый.

Фото © AFP 2017/ Jim Lo Scalzo, pool

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