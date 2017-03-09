Гавайи опротестовали новый указ Трампа о борьбе с терроризмом
9 марта 2017, 13:39
В понедельник Трамп подписал новый исполнительный указ "О защите от въезда в страну иностранных террористов" вместо предыдущего указа на аналогичную тему, который был приостановлен судом.
Американский штат Гавайи стал первым штатом, который подал исковое заявление с целью заблокировать в суде новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, передает РИА Новости.
Прокуроры штата подали иск в федеральный суд в Гонолулу в среду.
Гавайи уже пытались опротестовать предыдущий указ Трампа, но их опередили штаты Вашингтон и Висконсин, которые добились приостановки действия первоначального указа. Штаты утверждали, что временный запрет на въезд иммигрантов и беженцев вредит их интересам.
Второй указ изучают на предмет возможного иска еще ряд штатов.
В понедельник Трамп подписал новый исполнительный указ "О защите от въезда в страну иностранных террористов" вместо предыдущего указа на аналогичную тему, который был приостановлен судом.
Новый указ, который вступит в действие 16 марта, содержит некоторые послабления в формулировках — например, Ирак исключен из списка стран, чьим гражданам временно запрещен въезд в США, запрет на въезд также не коснется обладателей действующих виз и двойного гражданства "запретной страны" и США.
В "черный список" на 90 дней попали граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ подтверждает основные меры, первоначально принятые в конце января: приостановку въезда из ряда стран и программы приема беженцев.
Предыдущий указ, подписанный в конце января, был временно отменен судом, поэтому администрация решила разработать новый.
Фото © AFP 2017/ Jim Lo Scalzo, pool
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847887-b6f09dfc7b53d10a86776e2de68d6e9a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...