Гавайи опротестовали новый указ Трампа о борьбе с терроризмом

Американский штат Гавайи стал первым штатом, который подал исковое заявление с целью заблокировать в суде новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс,

Прокуроры штата подали иск в федеральный суд в Гонолулу в среду.





Гавайи уже пытались опротестовать предыдущий указ Трампа, но их опередили штаты Вашингтон и Висконсин, которые добились приостановки действия первоначального указа. Штаты утверждали, что временный запрет на въезд иммигрантов и беженцев вредит их интересам.





Второй указ изучают на предмет возможного иска еще ряд штатов.





В понедельник Трамп подписал новый исполнительный указ "О защите от въезда в страну иностранных террористов" вместо предыдущего указа на аналогичную тему, который был приостановлен судом.