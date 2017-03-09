Глава Samsung отвергает обвинения по делу о взяточничестве

Фактический Глава южнокорейской корпорации Samsung Ли Чжэ Ён, подозреваемый во взяточничестве в ходе слияния двух филиалов компании в 2015 году, отвергает все обвинения, предъявленные ему во время судебного слушания в сеульском суде. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил его адвокат,

Сам Ли Чжэ Ён не присутствовал на предварительном слушании по делу, его интересы представляла защита.





Ранее суд Южной Кореи одобрил направленный прокуратурой запрос об аресте Ли Чжэ Ёна, после чего он был взят под стражу. Реагируя на это, руководство Samsung распространило короткое заявление, в котором отмечалось, что компания "приложит все необходимые усилия и удостоверится, что вся правда будет выявлена" в ходе судебных разбирательств.





Первый запрос ордера на арест Ли Чжэ Ёна, направленный в южнокорейский суд в январе, был отклонен. По версии следствия, именно Ли Чжэ Ён принимал решение об оказании финансовой поддержки Чхве Сун Силь - близкой подруге отстраненной от должности президента страны Пак Кын Хе - в обмен на различные уступки со стороны властей для более эффективного ведения бизнеса. В частности, корпорация перечислила более $18 млн на счета зарегистрированной в Германии фирмы, принадлежащей Чхве Сун Силь и ее дочери за якобы оказанные этой компанией консультационные услуги, а также направляла крупные средства в созданные негосударственные фонды.





По мнению следователей, взамен Samsung была предоставлена поддержка в осуществлении слияния ряда ее филиалов, главным держателем акций которых был государственный пенсионный фонд.



