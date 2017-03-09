В Шымкенте водитель потерял сознание и протаранил пять машин

Необычная авария произошла в Шымкенте днем 8 марта на перекрестке улиц Джангельдина-Калдаякова. Участниками столкновения стали шесть машин , передает , передает TVK





Ехавший по Калдаякова водитель на BMW протаранил пять машин: еще одну BMW Х5, Daewoo Nexia, Toyota и два Volkswagen, а затем снес дорожное ограждение. К слову, водитель немецкой машины правил дорожного движения не нарушал, со слов его матери, которая в момент столкновения была в машине, у ее сына проблемы со здоровьем.





«В какое-то мгновение у сына отключилась голова, отключилось мышление. И чтобы он куда-нибудь не вылетел, я его с заднего сидения к себе притянула. А он в это время, наверно, машинально нажал на тормоз. Мы позавчера приехали с Алматы, были на обследовании в поликлинике Назарбаева. У нас признали аневризму головного мозга, может приступ это и есть вот это. Через 3 месяца у нас операция», - сообщила мать водителя.





Самого виновника ДТП спасла подушка безопасности. На место происшествия пришлось вызвать медиков скорой помощи.





«Больных с тяжелыми травмами здесь нет, но один человек получил сотрясение головного мозга средней тяжести, его увезли в больницу. Все остальные в порядке», - прокомментировал фельдшер скорой помощи.





Судя по всему водителю BMW придется возмещать нанесенный им ущерб.







