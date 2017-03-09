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Дело учителя физики Юрия Пака: Адвокат просит пересмотреть дело

9 марта 2017, 13:55

На днях были получены выводы независимых российских экспертов.


Адвокат осужденного за лжетерроризм учителя физики Юрия Пака, подал ходатайство в областной суд с просьбой о возобновлении расследования по делу в связи с получением новых доказательств, пишет "Новый вестник".

На днях были получены выводы независимых российских экспертов. Центр судебных экспертиз Ростов-на-Дону провел фоноскопическое исследование образцов голоса Юрия Пака и человека, звонившего в полицию с предупреждением о бомбе.

"Школа ростовских судебных экспертов славится еще с Советского Союза, — говорит супруга учителя физики Ольга Пак. - Мы получили заключение на 114-ти страницах. Выводы у них однозначные, что это не Юра звонил. Я ничего не хочу сказать плохого о наших экспертах. Но российские специалисты ответили на те вопросы, на которые не смогли наши эксперты. Специалисты выяснили, что у звонившего и Юры по нескольку речевых дефектов. Так вот два из них одинаковые, а два разные. Это уже о многом говорит! Но в тоже время эксперты пишут, что даже одинаковые дефекты у всех людей разные".

По её словам, российские эксперты выяснили, что человек сделавший этот звонок — азиат, который долгие годы прожил в русскоязычной среде средней полосы России. Он имеет два дефекта речи — назализованность и пришептывание. Может иметь некоторые заболевания так как есть признаки отдышки и придыхания в конце произношения звуков. Помимо этого, эксперты говорят, что у звонившего низкий речевой уровень, есть признаки наличия криминальной субкультуры («менты», «мусора») и низкий социокультурный статус.

Ну и самое главное, в его речи заметны привычные стилистические стереотипные обороты, характерные для казахской речи («высшего руководства есть?», «меня Иван звать», «хочу бомбу туда закласть»).

В речи Юрия Пака специалисты увидели следующие дефекты — ротацизм и пришептывание. Различия дефектов речи Юрия Пака с дефектами речи, звонившего в полицию, заключаются в различных видах пришептывания (сигматизма) и отсутствии ротацизма (картавости) у звонившего и наличии у него гнусавости, — сказано в экспертизе.

То есть, если учитывать выводы экспертов, криминальный звонок сделал азиат, вероятно казах, который имеет низкий культурный и речевой уровень. Возможно, побывавший в местах заключения. Его речь характеризуется пришептыванием, гнусавостью и отсутствием картавости. Пак также пришептывает, но не имеет гнусавости и напротив картавит.

Семья Пака надеется, что областной суд рассмотри ходатайство и возобновит расследование. Ольга Пак сообщает, что в суде ходатайство приняли.

Фото: nv.kz

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