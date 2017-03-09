Обеспечить сохранность имущества

В соответствии с трудовым законодательством работник обязан возмещать ущерб, причиненный организации.

Материальная ответственность возникает непосредственно после причинения ущерба независимо от привлечения работника к иным видам ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной) и применения к нему других мер материального воздействия (неначисления премии, вознаграждения по итогам работы за год и т.п.)

Согласно ст. 120 Трудового кодекса РК материальная ответственность стороны трудового договора за ущерб (вред), причиненный ею другой стороне трудового договора, наступает за ущерб (вред), причиненный в результате виновного противоправного поведения (действия или бездействия) и причинной связи между виновным противоправным поведением и причиненным ущербом (вредом), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными законами РК.

Противоправным является такое поведение (действие или бездействие) работника, когда он не исполняет свои трудовые обязанности, установленные законами, правилами внутреннего трудового распорядка, инструкциями и другими обязательными правилами, а также приказами (распоряжениями) администрации.

В силу нормы ст. 123 ТК работник обязан возместить прямой действительный ущерб, причиненный работодателю, под которым понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. При этом трудовое законодательство исключает материальную ответственность работника за ущерб, причиненный в условиях крайней необходимости, а также за ущерб, который возник в результате нормального производственно-хозяйственного риска.

Работодатель обязан создать работникам условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенного им имущества. Так, решением Таразского городского суда частично удовлетворены исковые требования ТОО «А», в пользу которого с работника гр. Б. взыскан материальный ущерб в сумме 50 000 тенге, тогда как истец просил взыскать 180 000 тенге ущерба.

В суде установлено, что ТОО «А» сотруднице вверены материальные ценности мониторы и системные блоки для осуществления ей и другими работниками трудовых обязанностей. Между ТОО «А» и гр. Б. заключены трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. При увольнении Б. не сдала обходной лист с подписями и вышеуказанные материальные ценности по акту приема-передачи, которые находились у нее в подотчете. Между тем судом установлено, что Б. при проставлении подписи поставила отметку и указала, что за другие компьютеры ответственности не несет, так как ими пользуются другие сотрудники.

Данное обстоятельство нашло свое подтверждение показаниями допрошенных в суде свидетелей. В этой связи исковые требования ТОО «А» удовлетворены частично.

Г. Камзиева, судья Таразского городского суда