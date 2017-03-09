Сагадиев хочет поднять зарплаты учителям Казахстана
9 марта 2017, 13:58
Увеличить оклад учителям планируется в текущем году за счет сокращения количества часов.
Министерство образования и науки РК работает над повышением зарплат казахстанским педагогам, сообщил глава ведомства Ерлан Сагадиев.
"Я согласен, что у педагогов зарплата низкая. Мы над этим работаем. Как мы говорили, все нововведения, в том числе финансовые, надо обсуждать с педагогами, правительством и мажилисом. Мы надеемся, что сможем поднять зарплату уже в бюджете 2017 года за счет сокращения количества часов. Но в целом, с учетом расширения частного сектора как в вузах, так и в детских садах, школах, профессия педагога будет перспективной", — сказал Сагадиев на пресс-конференции в правительстве.
По прогнозам Сагадиева, в ближайшее время понадобится около 200 тысяч новых педагогов для детских садов, школ и вузов.
Данная отрасль каждый год будет создавать новые рабочие места, добавил министр.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Kursiv.kz
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