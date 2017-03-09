Сагадиев хочет поднять зарплаты учителям Казахстана

Министерство образования и науки РК работает над повышением зарплат казахстанским педагогам, сообщил глава ведомства Ерлан Сагадиев.

"Я согласен, что у педагогов зарплата низкая. Мы над этим работаем. Как мы говорили, все нововведения, в том числе финансовые, надо обсуждать с педагогами, правительством и мажилисом. Мы надеемся, что сможем поднять зарплату уже в бюджете 2017 года за счет сокращения количества часов. Но в целом, с учетом расширения частного сектора как в вузах, так и в детских садах, школах, профессия педагога будет перспективной", — сказал Сагадиев на пресс-конференции в правительстве.



