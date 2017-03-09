МИД РК выясняет личность задержанного в России за секс с 14-летней школьницей
9 марта 2017, 14:00
МИД ищет подтверждения о гражданстве.
Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков прокомментировал арест, предположительно казахстанца в РФ за секс с подростком. По его словам, сотрудники внешнеполитического ведомства проверяют информацию о том, что действительно ли задержанный является гражданином Казахстана, передает Zakon.kz
"...И после получения детальной информации будем проводить совместную работу с российскими коллегами. Если следствию потребуются какие то данные наши посольства и наши дипломатические представительства готовы оказывать необходимое содействие", - сказал А.Жайнаков.
Напомним, что сегодня утром в СМИ появилась информация том, что в России задержан казахстанец за секс с несовершеннолетней. Безработного гражданина арестовали за секс с семиклассницей в подмосковном Подольске.
По информации МВД, 20-летний мужчина совершал половое сношение с 14-летней девочкой в период с января по февраль 2016 года.
Фото: inform.kz
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