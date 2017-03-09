Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

МИД РК выясняет личность задержанного в России за секс с 14-летней школьницей

9 марта 2017, 14:00

МИД ищет подтверждения о гражданстве.


Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков прокомментировал арест, предположительно казахстанца в РФ за секс с подростком. По его словам, сотрудники внешнеполитического ведомства проверяют информацию о том, что действительно ли задержанный является гражданином Казахстана, передает Zakon.kz

"...И после получения детальной информации будем проводить совместную работу с российскими коллегами. Если следствию потребуются какие то данные наши посольства и наши дипломатические представительства готовы оказывать необходимое содействие", - сказал А.Жайнаков.

Напомним, что сегодня утром в СМИ появилась информация том, что в России задержан казахстанец за секс с несовершеннолетней. Безработного гражданина арестовали за секс с семиклассницей в подмосковном Подольске.
По информации МВД, 20-летний мужчина совершал половое сношение с 14-летней девочкой в период с января по февраль 2016 года.

Фото: inform.kz



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...