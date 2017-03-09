Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Родные погибшего в Москве казахстанца: Он хотел заработать на подарки

9 марта 2017, 14:15

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.


Отец одного из погибших в Москве жителей Мангистау рассказал, почему молодые люди поехали в столицу России, пишет газета "Лада".

Напомним, 23 февраля тела двух казахстанцев нашли в автомобиле «Газель» в Дмитровском районе Москвы. На следующий день были установлены их личности - это жители Мангистауской области Алексей Баркалов 1997 года рождения и Виктор Москалёв 1983 года рождения.

Виктор Москалёв работал в компании грузоперевозок. Для того, чтобы отвезти на «Газели» груз ему потребовался напарник. "Он попросил Алексея, моего сына, выступить в качестве экспедитора и поехать с ним. Мой сын согласился и они выехали в Москву 17 февраля", - рассказывает отец погибшего Руслан Баркалов.

Парень согласился на подработку, потому что хотел заработать денег на подарки маме и шестилетней сестрёнке. По словам отца Алексея, груз был доставлен удачно и мужчины собирались возвращаться на родину.

"Они приехали в Москву в ночь на 21 февраля. Передали груз и по пути обратно собирались заехать к моему отцу в Липецкую область. Мы переписывались и я был уверен, что все хорошо. На следующее утро, 22 февраля, Виктора попросили по работе забрать с собой груз для доставки в Актау. Алексей уже успел пожалеть, что согласился ехать. Поездка вымотала его. В последний раз мы связывались 22 февраля", - рассказал он.

О том, что сын вместе с другом найдены мёртвыми, Руслан Баркалов узнал от своего знакомого, Романа.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Идет судебно-медицинская экспертиза, результаты которой будут готовы через месяц. Руслан Баркалов не считает, что это было убийство. Отец погибшего сетует на плохое техническое состояние «Газели».

Фото: lada.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...