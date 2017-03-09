Родные погибшего в Москве казахстанца: Он хотел заработать на подарки

Отец одного из погибших в Москве жителей Мангистау рассказал, почему молодые люди поехали в столицу России , пишет , пишет газета "Лада"





Напомним, 23 февраля тела двух казахстанцев нашли в автомобиле «Газель» в Дмитровском районе Москвы. На следующий день были установлены их личности - это жители Мангистауской области Алексей Баркалов 1997 года рождения и Виктор Москалёв 1983 года рождения.





Виктор Москалёв работал в компании грузоперевозок. Для того, чтобы отвезти на «Газели» груз ему потребовался напарник. "Он попросил Алексея, моего сына, выступить в качестве экспедитора и поехать с ним. Мой сын согласился и они выехали в Москву 17 февраля", - рассказывает отец погибшего Руслан Баркалов.





Парень согласился на подработку, потому что хотел заработать денег на подарки маме и шестилетней сестрёнке. По словам отца Алексея, груз был доставлен удачно и мужчины собирались возвращаться на родину.





"Они приехали в Москву в ночь на 21 февраля. Передали груз и по пути обратно собирались заехать к моему отцу в Липецкую область. Мы переписывались и я был уверен, что все хорошо. На следующее утро, 22 февраля, Виктора попросили по работе забрать с собой груз для доставки в Актау. Алексей уже успел пожалеть, что согласился ехать. Поездка вымотала его. В последний раз мы связывались 22 февраля", - рассказал он.





О том, что сын вместе с другом найдены мёртвыми, Руслан Баркалов узнал от своего знакомого, Романа.





Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Идет судебно-медицинская экспертиза, результаты которой будут готовы через месяц. Руслан Баркалов не считает, что это было убийство. Отец погибшего сетует на плохое техническое состояние «Газели».



