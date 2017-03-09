Нигматулин посетил объекты ЭКСПО-2017
9 марта 2017, 14:18
Также в ходе посещения ЭКСПО-2017 Н.Нигматулин приобрел билеты на Международную выставку.
Сегодня депутаты Мажилиса во главе с Председателем Палаты Нурланом Нигматулиным посетили территорию «Астана ЭКСПО-2017». Мажилисмены осмотрели ряд строящихся и уже готовых объектов, а также приняли участие в совещании, посвященном вопросам подготовки и проведения Международной выставки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса
В ходе посещения ЭКСПО-2017 Н.Нигматулин приобрел билеты на Международную выставку. При этом Спикер Мажилиса подчеркнул, что сегодня Выставка приобрела статус глобального национального проекта.
Говоря на совещании о большом объеме проделанной работы, Председатель Мажилиса акцентировал внимание на том, что ровно через 3 месяца Астана станет площадкой для демонстрации лучших мировых разработок и технологий в сфере энергосбережения и использования альтернативных источников энергии.
- Именно благодаря высочайшему международному авторитету Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна получила право проведения этого уникального мероприятия, - напомнил Н.Нигматулин.
По словам Председателя Мажилиса, к подготовке выставки причастен и депутатский корпус: ратифицирована Конвенция о международных выставках, принят Закон по вопросам международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
В совещании принял участие Председатель Правления Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, руководители департаментов компании.
В ходе посещения мажилисменами территории ЭКСПО особое внимание уделено таким объектам, как Национальный павильон Казахстана - Сфера, международные павильоны, Конгресс-центр, Единый центр обслуживания, ЭКСПО-городок.
Представители национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» проинформировали о ходе строительства, а также рассказали о тех возможностях и услугах, которыми уже можно воспользоваться.
Отмечено, что строительство Национального павильона Сфера планируется завершить в мае 2017 года. В настоящее время здесь идут внутренние работы.
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