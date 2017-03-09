Один из самых разыскиваемых беглых коррупционеров Китая сдался властям

Один из самых разыскиваемых властями Китая коррупционеров, скрывавшихся в США, вернулся и сдался властям в рамках новой антикоррупционной кампании "Небесная сеть-2017" (Sky Net 2017), говорится в сообщении Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины,

В апреле 2015 года Китай запустил кампанию по поимке за границей беглых коррумпированных чиновников и членов КПК под названием "Небесная сеть". Власти Китая передали в Интерпол список из 100 наиболее разыскиваемых беглых преступников, подозреваемых в коррупции. В их отношении Интерпол опубликовал "красные уведомления".





Ван Цзячжэ, 1961 года рождения, бывший сотрудник газеты "Ляонин жибао", подозревается в мошенничестве. Сообщается, что он скрывался в США с января 2000 года. По сообщению комиссии, Ван Цзячжэ занимал 40 место в списке 100 самых разыскиваемых китайскими властями коррупционеров. Сообщается, что он стал 39-м подозреваемым, которого властям Китая удалось вернуть на родину.





В среду стало известно, что власти Китая начали новую операцию по поимке беглых коррупционеров и возвращению их активов в Китай "Небесная сеть-2017".





Согласно данным, в 2016 году в рамках операции "Небесная сеть-2016" в Китай в общей сложности были возвращены 1032 коррупционера из 70 стран мира, в том числе 124 госслужащих, в отношении 19 из которых были выданы "красные уведомления" Интерпола.





Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглых чиновников.