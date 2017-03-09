В апреле этого года планируют запустить новый международный турмаршрут по Шелковому пути

За 12 дней туристы посетят 4 страны. На казахстанском участке туристы прибудут в Алматы, посетят Шымбулак, Коктобе и Кольсай. Далее они поедут в древний город Туркестан.

Марат Игалиев встретился с директором департамента индустрии туризма Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана А.Жаманкуловым , с которым обсудил вопрос открытия нового турнаправления Шелкового пути в рамках Тюрского Совета. Об этом М.Игалиев написал на своей странице в В рамках встречи министров туризма стран Шёлкового пути под эгидой Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в Берлине директор департамента индустрии туризма МИР РК, с которым обсудил вопрос открытия нового турнаправления Шелкового пути в рамках Тюрского Совета. Об этом М.Игалиев написал на своей странице в Facebook , передает Zakon.kz





Как было отмечено, этот турпродукт по данным поисковиков по-прежнему остаётся самым востребованным в мире у туристов. Поэтому запуск пилотного проекта туристической ветки через Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан планируется уже в апреле 2017 года и займёт 12 дней.





"На казахстанском участке пути туристы прибудут в Алматы, где посетят Шымбулак, Коктобе и Кольсай. Далее они поедут в древний город Туркестан, который в 2017 году был признан культурной столицей тюркского мира. Также иностранные туристы смогут посетить Жамбылскую область, священное место основания Казахского ханства (Аулие Ата)", - написал в ФБ М.Игалиев.



