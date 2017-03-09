Число жертв нападения на госпиталь в Кабуле возросло до 49

Число жертв нападения, совершенного в среду на военный госпиталь в столице Афганистана, возросло до 49 человек, 76 получили ранения,

Ранее сообщалось, что более 30 человек погибли и как минимум 70 пострадали при нападении.





Боевики террористической организации "Исламское государство"* в среду утром атаковали военный госпиталь в Кабуле, расположенный недалеко от посольства США. Согласно данным минобороны Афганистана, нападавших было четверо: один подорвался у главного входа в больницу, остальные проникли внутрь здания. Силы безопасности Афганистана после нескольких часов вооруженного противостояния ликвидировали всех боевиков.