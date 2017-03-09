Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назарбаев провел для женщин экскурсию по Акорде

9 марта 2017, 14:35

Президент также показал гостьям свой личный кабинет.


Появилось видео, на котором заснято как Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проводит для женщин экскурсию по своей резиденции Акорда, сообщает МИА «Казинформ».

«Здесь я поощряю, ругаю», - говорит Президент, показывая зал совещаний участницам встречи «Көктем шуағы», посвященной к Международному женскому дню.

Нурсултан Назарбаев также показал гостьям свой личный кабинет.


Напомним, 7 марта в ходе встречи в Акорде с представителями женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта, глава государства поздравил всех женщин страны с праздником.

Во встрече приняли участие государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, депутат Мажилиса Парламента, Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева, чемпионка Универсиады Алматы-2017 по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы из Северо-Казахстанской области Ирина Седова, президент клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» Зарина Кокжанова, главный врач районной больницы из Павлодарской области Карлыгаш Разиева, многодетная мать, представленная к награждению «Алтын Алқа» Оксана Мукашева и другие.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...