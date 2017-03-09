Назарбаев провел для женщин экскурсию по Акорде
9 марта 2017, 14:35
Президент также показал гостьям свой личный кабинет.
Появилось видео, на котором заснято как Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проводит для женщин экскурсию по своей резиденции Акорда, сообщает МИА «Казинформ».
«Здесь я поощряю, ругаю», - говорит Президент, показывая зал совещаний участницам встречи «Көктем шуағы», посвященной к Международному женскому дню.
Нурсултан Назарбаев также показал гостьям свой личный кабинет.
Напомним, 7 марта в ходе встречи в Акорде с представителями женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта, глава государства поздравил всех женщин страны с праздником.
Во встрече приняли участие государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, депутат Мажилиса Парламента, Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева, чемпионка Универсиады Алматы-2017 по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы из Северо-Казахстанской области Ирина Седова, президент клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» Зарина Кокжанова, главный врач районной больницы из Павлодарской области Карлыгаш Разиева, многодетная мать, представленная к награждению «Алтын Алқа» Оксана Мукашева и другие.
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