Президенту РК Н.Назарбаеву рассказали о деятельности ЕНУ им.Л.Гумилева

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с ректором Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева Ерланом Сыдыковым. В ходе встречи Е.Сыдыков проинформировал президента о деятельности университета за прошедшие годы, а также текущей работе вуза , сообщает пресс-служба Акорды.





Президент Казахстана отметил важность подготовки высококвалифицированных кадров для программы индустриального развития Казахстана.





- После переноса столицы в Астану одним из первых решений стало образование этого учебного заведения, престиж и авторитет которого растет вместе с главным городом республики. Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева и Казахский национальный университет имени аль-Фараби находятся в авангарде высших учебных заведений страны, - отметил Нурсултан Назарбаев.





В свою очередь, ректор сообщил, что в университете на сегодняшний день обучается свыше 17 тыс студентов, большинство из которых свободно владеет тремя языками. Данный фактор способствует академической мобильности учащихся.





- Университет постоянно повышает свой уровень и в настоящее время занимает 345 место в мировом рейтинге. Иностранные преподаватели, которые работают в университете, а также работодатели отмечают высокую подготовку наших студентов. Евразийский университет занимает одно из первых мест в республике по критерию трудоустройства своих выпускников. По предмету «Физика» Евразийский национальный университет согласно результатам авторитетного международного рейтингового агентства QS World University Rankings (Великобритания) вошел в топ лучших университетов мира, - сказал Е.Сыдыков.





По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.



