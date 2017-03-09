Президент США не приедет на бой Головкин — Джейкобс

9 марта 2017, 14:40

Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты страны, дважды посещал бои Геннадия в «Гардене», а перед боем GGG с Давидом Лемье встретился с Головкиным в раздевалке и пожелал ему удачи.


Президент США Дональд Трамп не планирует посетить бой Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса 18 марта в «Мэдисон Сквер Гарден», сообщает Sports.kz.

Об этом рассказал промоутер казахстанского боксера Том Леффлер в эфире SB Nation Radio.

«Нет, нет, в этот раз он не приедет», — со смехом ответил Леффлер на вопрос о возможном визите главы Белого дома.

Напомним, ранее Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты страны, дважды посещал бои Геннадия в «Гардене», а перед боем GGG с Давидом Лемье встретился с Головкиным в раздевалке и пожелал ему удачи.

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