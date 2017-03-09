Более 60 незаконных старателей были задержаны в Акмолинской области

Сначала года в поселковые отделы полиции, расположенные в п. Бестобе и Аксу было доставлено более 800 «незаконных старателей», при этом за «добычей» на территорию г. Степногорска приезжают жители не только Акмолинской, но и соседних областей, сообщает сообщает Zakon.kz.





Как сообщили в ДВД Акмолинской области, работа по противодействию незаконной добыче золотосодержащей руды находится на особом контроле руководства ДВД. Полицейские проводят постоянные рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов незаконной добычи золотосодержащей руды.





"Сотрудниками дорожно-патрульной службы в целях досмотра автомашин на предмет перевозки незаконно добытой золотосодержащей руды проверено уже свыше 100 единиц транспорта. На территории Степногорского региона было изъято 2 мини-цеха по переработке руды и свыше 7 тонн золотосодержащей кварцевой руды. Обнаружено 5 незаконных пролазов для спуска на нижние горизонты шахт, расположенных в поселках Бестобе и Аксу", - говорится в сообщении.





Вместе с тем, как отмечают стражи порядка, целью рейдовых и профилактических мероприятий становится не только выявление фактов самовольного использования недр, но и предупреждение несчастных случаев.





"Нзаконные старатели спускаются в шахты, не имея специального оборудования и форменного обмундирования, а при спуске ими не соблюдаются меры безопасности что может привести к гибели или получению телесных повреждений", - отмечают акмолинские полицейские.





По всем фактам обнаружения и изъятия руды и мини-цехов возбуждено 12 уголовных дел, а в том числе 8 уголовных дел по ст. 334 УК РК (самовольное пользование недрами).



