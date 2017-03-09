На средства ЕНПФ построена 551 железнодорожная платформа
9 марта 2017, 14:51
Об этом сообщил генеральный директор АО «ЗИКСТО завод им. Кирова» Сергей Непомнящий.
На средства ЕНПФ уже построена 551 железнодорожная платформа. Об этом сообщил генеральный директор АО «ЗИКСТО завод им. Кирова» Сергей Непомнящий на брифинге, передает МИА «Казинформ».
«Благодаря программе развития вагоностроения в Казахстане в августе 2016 года между АО «ЗИКСТО» и Банком развития Казахстана был подписан контракт на 17,5 миллиардов тенге для производства 1 132 платформ. Это позволило загрузить наше предприятие практически на 100 процентов. А в прошедшие годы завод был загружен лишь на 20-30 процентов. Особо хотелось бы отметить, что в рамках реализации этого проекта мы смогли обеспечить загрузку еще 16 казахстанских предприятий, на которых работает порядка двух тысяч человек», - сказал С.Непомнящий.
По его словам, в рамках проекта уже построена и передана заказчику 551 железнодорожная платформа. За прошедшие 6 месяцев заводом оплачено более 600 миллионов тенге.
Фото: Today.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847911-13e318b0d97b7a881d8f6ec970652b28
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...