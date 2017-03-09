На средства ЕНПФ построена 551 железнодорожная платформа

«Благодаря программе развития вагоностроения в Казахстане в августе 2016 года между АО «ЗИКСТО» и Банком развития Казахстана был подписан контракт на 17,5 миллиардов тенге для производства 1 132 платформ. Это позволило загрузить наше предприятие практически на 100 процентов. А в прошедшие годы завод был загружен лишь на 20-30 процентов. Особо хотелось бы отметить, что в рамках реализации этого проекта мы смогли обеспечить загрузку еще 16 казахстанских предприятий, на которых работает порядка двух тысяч человек», - сказал С.Непомнящий.



