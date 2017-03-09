Почему у казахстанцев создается негативное впечатление о деятельности НАТО

Глава представительства Казахстана при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Алмаз Хамзаев в ходе брифинга в МИД РК рассказал, почему у казахстанцев создается негативное впечатление о деятельности Северо-Атлантического Альянса , передает МИА «Казинформ».





«Хотел бы остановиться на нашем сотрудничестве с Северо-Атлантическим Альянсом (НАТО). Здесь необходимо расставить определенные акценты. Мне журналисты рассказали, что был проведен опрос среди казахстанцев, из них более 30% видят в НАТО некую угрозу для Казахстана. Возможно, такое впечатление у казахстанцев создается из-за процесса, который мы наблюдаем в последние годы в отношении России с НАТО и Европейским Союзом, так называемая санкционная война, новое противостояние между Европейским Союзом и Россией и НАТО с Россией. Возможно, данная ситуация формирует такое впечатление у казахстанцев», - прокомментировал Хамзаев.





Он рассказал, в каком направлении сегодня Северо-Атлантический Альянс взаимодействует с Казахстаном . «Мы используем богатый опыт НАТО по борьбе с такими угрозами, как наркотрафик, терроризм, распространение ядерного оружия, средств доставки оружия массового уничтожения. Это также очень полезное и ценное сотрудничество», - добавил глава казахстанского представительства в НАТО.





Как напомнил Хамзаев, Казахстан еще на заре независимости, после развала Советского Союза, поддержал инициируемую НАТО программу «Партнерство ради мира», которая подразумевает сотрудничество с альянсом по многим сферам деятельности. «В частности, Казахстан использует позитивный опыт НАТО в формировании наших военных сил для приведения их в соответствии с современными стандартами. Кроме того, это сотрудничество в сфере подготовки и оснащения миротворческого батальона, который Казахстан имеет для того, чтобы мы могли эффективно участвовать в миротворческих миссиях под эгидой ООН», - напомнил Алмаз Хамзаев.





Ранее СМИ сообщали о том, что результаты опроса, проведённого американской службой исследования общественного мнения Gallup показал, что жители СНГ настороженно относятся к НАТО. Наиболее критично к деятельности это организации относятся в России и Беларуси. Угрозой организацию Североатлантического договора в этих странах считают более половины опрошенных. Казахстанцы же напротив скептично относятся к Альянсу. А около 27% придерживаются нейтралитета: они уверены, что военно-политический блок не сулит ни хорошего, ни плохого.





Автор: Мурат Жакеев







