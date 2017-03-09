О гарантиях возврата средств ЕНПФ рассказал зампред АО «БРК Лизинг»

О гарантиях возврата средств Единого накопительного пенсионного фонда рассказал на брифинге заместитель председателя правления АО «БРК Лизинг» Ринат Гаппаров, сообщает МИА «Казинформ».

«Как уже было сказано, проект финансируется за счет денег ЕНПФ. Деньги привлечены за счет выпуска облигаций АО «Банк развития Казахстана» - 17,5 миллиарда тенге сроком на 10 лет. Они пошли на закуп фитинговых вагонов-платформ. АО «БРК Лизинг» их покупает и передает в лизинг ТОО «Вагонстройменеджмент». То есть, владельцем этих платформ в течение всего срока до полного погашения задолженности будет АО «БРК Лизинг», - сказал Р.Гаппаров.

По его словам, данный проект является первым и единственным проектом, реализуемым за счет средств ЕНПФ. Была проведена комплексная экспертиза проекта в соответствии с процедурами, установленными в АО «БРК Лизинг». Проектом предусмотрено собственное участие лизингополучателя. Также был рассмотрен договор аренды между ТОО «Вагонстройменеджмент» и АО «КТЖ Экспресс», который является гарантией поступления платежей лизингополучателей и, соответственно, погашения задолженности перед АО «БРК Лизинг», а в последующем - перед ЕНПФ.

Р.Гаппаров также сообщил, что в январе АО «БРК Лизинг» уже получило первый процентный платеж в размере 1 миллиард 280 миллионов тенге и есть уверенность, что на полугодовой основе ЕНПФ будет получать свои проценты.