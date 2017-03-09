Президент дал поручения по развитию столицы
9 марта 2017, 15:10
Главе государства была представлена информация о проводимой работе в области архитектуры и градостроительства столицы.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе посещения главе государства была представлена информация о проводимой работе в области архитектуры и градостроительства столицы.
Также Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом реализации ряда проектов, направленных на развитие города, в том числе строительства инфраструктурных объектов, а также объектов социокультурного и коммерческого назначения.
В завершение Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
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