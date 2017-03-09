Меркель рассказала о реформе системы приема мигрантов в ЕС
9 марта 2017, 15:15
"Мы должны не только реформировать общеевропейскую систему приема мигрантов, министры внутренних дел работают над этим, мы должны выстроить ее более солидарно", — сказала Меркель.
Прогресс наблюдается в реформировании системы приема мигрантов в ЕС, необходима дальнейшая работа в этой области, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг перед депутатами бундестага, передает РИА Новости.
"Европейская комиссия должна сконцентрироваться над работой по повышению эффективности деятельности ЕС. И это относится к миграционной политике. Здесь мы, без сомнений, наблюдаем прогресс, над следующим этапом ведется работа. Мы должны не только реформировать общеевропейскую систему приема мигрантов, министры внутренних дел работают над этим, мы должны выстроить ее более солидарно", — сказала Меркель.
Ангелина Тимофеева
Фото © AP Photo/ Bernd von Jutrczenka
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847916-bb84eac245173bc4375112d2258ba9c6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...