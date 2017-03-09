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Меркель рассказала о реформе системы приема мигрантов в ЕС

9 марта 2017, 15:15

"Мы должны не только реформировать общеевропейскую систему приема мигрантов, министры внутренних дел работают над этим, мы должны выстроить ее более солидарно", — сказала Меркель.


Прогресс наблюдается в реформировании системы приема мигрантов в ЕС, необходима дальнейшая работа в этой области, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг перед депутатами бундестага, передает РИА Новости.

"Европейская комиссия должна сконцентрироваться над работой по повышению эффективности деятельности ЕС. И это относится к миграционной политике. Здесь мы, без сомнений, наблюдаем прогресс, над следующим этапом ведется работа. Мы должны не только реформировать общеевропейскую систему приема мигрантов, министры внутренних дел работают над этим, мы должны выстроить ее более солидарно", — сказала Меркель.

Ангелина Тимофеева
Фото © AP Photo/ Bernd von Jutrczenka

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