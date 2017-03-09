Кроссовер Volvo XC60 официально сменил поколение

На международном автосалоне в Женеве Volvo Cars представила кроссовер XC60 второго поколения.





В ходе смены генераций Volvo перевела кроссовер на модульную платформу SPA, которая уже используется в моделях «девяностой» серии. По большому счету XC60 теперь представляет собой уменьшенную версию флагманского XC90. По сравнению с предшественницей новинка стала длиннее, шире и ниже, расстояние между осями увеличилось.





Volvo называет новый XC60 одним из самых безопасных автомобилей в истории мирового автопрома. Помимо систем безопасности, уже знакомых нам по XC90, XC60 получил три новых функции – систему автоматического подруливания для объезда препятствий, систему предотвращения выезда на встречную полосу и усовершенствованный мониторинг «слепых» зон, который, благодаря тому же подруливанию, помогает избежать опасного сближения. Еще одно техническое новшество в XC60 – система полуавтоматического вождения Pilot Assist, которая будет доступна опционально. Робот отвечает за рулевое управление, разгон и торможение на трассах с четко различимой разметкой при скоростях до 130 км/ч.





В моторной гамме также нет ничего принципиально нового. Как и XC90, топовый XC60 получил 407-сильную гибридную установку T8 Twin Engine, позволяющую развить 100 км/ч за 5,3 секунды. Кроме того, покупателям предложат 2,0-литровые турбочетверки – дизельные на 190 и 235 л.с. и бензиновые на 254 и 320 л.с. В перечне доступного оборудования – четырехзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс Sensus с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также пакет коммуникационных сервисов Volvo on Call.







