В Казахстане запустили первый индустриальный проект на средства ЕНПФ

АО «БРК Лизинг» финансирует приобретение 1 132 вагонов-платформ казахстанского производства. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя правления АО «БРК Лизинг» Ринат Гаппаров, передает МИА «Казинформ».

«В августе 2016 года АО «БРК Лизинг» начато финансирование проекта создания компании-интегратора вагоностроительной отрасли Казахстана, в рамках которого планируется приобретение 1 132 лизинговых вагонов-платформ отечественного производства. Проект реализуется в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы, а также Плана дополнительных оперативных антикризисных мер Правительства. Одной из приоритетных задач указанных программ является увеличение транзитного потенциала страны и поддержка отечественного машиностроения», - сказал Р.Гаппаров.

По его словам, реализация проекта будет способствовать исполнению 65-го шага Плана нации «100 конкретных шагов». В частности, это интеграция Казахстана в международные коммуникационные потоки, запуск проекта по созданию мультимодального транспортного коридора «Евразийский трансконтинентальный коридор». Проект также направлен на реализацию задач, поставленных в Послании главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Р.Гаппаров также сообщил, что стоимость указанного количества вагонов составляет 17,5 миллиарда тенге. Срок реализации проекта 10 лет. Ставка вознаграждения по лизинговым сделкам составит 18 процентов годовых. В январе текущего года АО «БРК Лизинг» уже получило первое вознаграждение в размере 1 миллиард 280 миллионов тенге.

Спикер отметил, что данный проект является первым индустриальным проектом, реализуемым за счет средств Единого накопительного пенсионного фонда, привлеченных Банком развития Казахстана на рыночных условиях путем продажи облигаций для обеспечения выгодного вложения пенсионных накоплений казахстанцев.