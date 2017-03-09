Жену Караченцова лишили прав за совершение ДТП в нетрезвом состоянии

Авария произошла 28 февраля, в результате которой Николай Караченцов, будучи пассажиром, был госпитализирован с черепно-мозговыми травмами.

Актрису Людмилу Поргину — cупругу Николая Караченцова — лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, суд постановил оштрафовать ее на 30 тысяч рублей, сообщает корреспондент сообщает корреспондент НТВ





Ранее экспертиза подтвердила, что в крови Поргиной в момент аварии, произошедшей в конце февраля, был алкоголь. На нее составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».





27 февраля автомобиль Toyota, в котором находились Поргина и Караченцов, столкнулась с грузовой «Газелью» в Щелковском районе Подмосковья. В результате артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. 3 марта его выписали.





В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял Караченцов, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. Артист был в коме более 20 дней и в итоге стал инвалидом.





Караченцов работал в Ленкоме на протяжении почти 40 лет. Он также снимался в кино: всенародную любовь ему принесли такие картины, как «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов». Всего в его активе свыше 100 ролей в фильмах и сериалах. В браке с Поргиной с 1975 года.



