В Международном аэропорту Алматы стала доступной услуга «Мобильный посадочный талон» , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальную страницу порта в Facebook





Как отметил начальник управления информационных технологий АО «Международный аэропорт Алматы» Галымжан Еспаев услуга позволяет использовать смартфон пассажира вместо классического посадочного талона.





«Где угодно вы можете пройти онлайн-регистрацию и получить на свой телефон мобильный посадочный талон, тем самым нет необходимости проходить обычную классическую регистрацию. Далее на паспортном контроле вам необходимо приложить ваш смартфон к считывателю. После паспортного контроля и прохождения досмотра в стерильной зоне вам необходимо предъявить сотруднику службы авиационной безопасности свой смартфон и отсканировать штрих-код. И наконец перед посадкой в самолет производится последнее сканирование вашего смартфона», - рассказал Г.Еспаев.







