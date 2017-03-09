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В Международном аэропорту Алматы стала доступной услуга «Мобильный посадочный талон»

9 марта 2017, 15:23

Услуга позволяет использовать смартфон пассажира вместо классического посадочного талона.


В Международном аэропорту Алматы стала доступной услуга «Мобильный посадочный талон», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальную страницу порта в Facebook.

Как отметил начальник управления информационных технологий АО «Международный аэропорт Алматы» Галымжан Еспаев услуга позволяет использовать смартфон пассажира вместо классического посадочного талона.

«Где угодно вы можете пройти онлайн-регистрацию и получить на свой телефон мобильный посадочный талон, тем самым нет необходимости проходить обычную классическую регистрацию. Далее на паспортном контроле вам необходимо приложить ваш смартфон к считывателю. После паспортного контроля и прохождения досмотра в стерильной зоне вам необходимо предъявить сотруднику службы авиационной безопасности свой смартфон и отсканировать штрих-код. И наконец перед посадкой в самолет производится последнее сканирование вашего смартфона», - рассказал Г.Еспаев.



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