Президент дал поручения по развитию столицы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения главе государства была представлена информация о проводимой работе в области архитектуры и градостроительства столицы.

Также Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом реализации ряда проектов, направленных на развитие города, в том числе строительства инфраструктурных объектов, а также объектов социокультурного и коммерческого назначения.

В завершение Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.