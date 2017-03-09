Сагадиев: Министерству больше не нужна бумажная отчетность

В ходе брифинга в доме правительства министр образования и науки Ерлан Сагадиев отметил, что в школах страх перед проверяющими органами заставляет вести и бумажную отчетность и электронную. Тем не менее он подчеркнул, что министерству бумажная отчетность вообще не нужна, сообщает BNews.kz





«Между национальной образовательной базой данных и «Кунделик» мы в принципе бумажную отчетность можем убрать. На сегодня проникновение интернета хромает, но в городах он во всех школах практически в том или ином виде присутствует. Понимаю, что страх перед проверяющими органами заставляет вести и бумажную отчетность и электронную. Министерству бумажная отчетность вообще не нужна. Мы приняли решение уйти в электронный формат, между НОБД и электронным журналом разместить все данные, которые министерству нужны. Поэтому мы работаем с Минфином, прокуратурой, чтобы они выпустили пояснения своим проверяющим, что электронная отчетность приравнена к бумажной для проверяющих всех уровней», - отметил министр Ерлан Сагадиев.





«Кунделик», как он подчеркнул, внедряется в пилотном режиме, список предоставляется областными управлениями образования. А они подчиняются акиматам. Сам министр не участвовал в формировании списка.





«Вместе с тем, если какая-то фирма сейчас придет и выберет другие или те же самые школы и скажет, что я хочу в пилотном режиме внедрять, ей это не запрещено в том случае, если школы захотят это делать. Если среди этих 4-х тысяч школ, есть те, которые говорят: нам этого не надо, то они имеют полное право не внедрять электронный журнал. Я единоличное решение не принимал, у нас был объявлен конкурс на ГЧП, условия конкурса месяц у нас на сайте были. Подала заявление с полным проектом документов только одна компания – это компания «Кунделик». Вторая компания подала только письмо, что мы тоже хотим участвовать, но они ни концепции, ни финансового экономического основания, ни ТЭО не было. Тем не менее, «Атамекен» и IT-Ассоциация попросили нас встретится с разработчиками, что и было сделано на прошлой неделе. Мы собрались все вместе и проговорили ситуацию и сказали, хорошо, раз уж такое происходит, давайте еще раз пройдем все процедуры, в принципе мы не против, пускай подают заявления, готовят свои документы, концептуальные предложения, будем эти предложения рассматривать, но теперь уже в комиссию мы приглашаем всех: депутатов, IT, «Атамекен» пускай они приходят и работают, приходят к единому решению. Главное, чтобы в Казахстане был прогресс, чтобы учителя избавились от бумажной отчетности, у нас нет интересов продвигать ту или иную компанию. Единственное требование, чтобы она была бесплатна», - заявил Ерлан Сагадиев.





Он подчеркнул, что это решится, то останется только проблема проникновения интернета. Он дал краткую инструкцию, как школам переступить и через этот барьер.





«Покупаем компьютеры, просим акимов, чтобы проводили Wi-Fi в каждый класс, чтобы не надо было бегать с одного кабинета в другой. Этот вопрос так или иначе надо будет решить. Тем более у нас есть проект со Всемирным банком, где мы планируем оснащение материально-технически слабых школ, особенно которые в аулах, малокомплектные», - поделился министр.



