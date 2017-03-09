Город Курчатов возглавил новый аким
9 марта 2017, 15:53
Им стал Алмас Ондаканов.
Распоряжением главы Восточно-Казахстанского региона Даниала Ахметова акимом города Курчатов назначен Алмас Ондаканов, ранее работавший руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области, сообщает МИА «Казинформ».
Алмас Ондаканов родился 30 октября 1974 года. В 1995 году окончил Жамбульский гидромелиоративно-строительный институт по специальности «Инженер-экономист», в 1999 году - Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан.
Трудовой путь начал инспектором, экономистом отдела социальной защиты населения и аппарата акима Тарбагатайского района. После окончания Академии государственной службы, был назначен главным специалистом Комитета по антидемпинговому контролю Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан. Затем работал руководителем аппарата акима города Курчатова, начальником управления комитета по техническому регулированию и метрологии по ВКО, директором Восточно-Казахстанского филиала Казахстанского института метрологии.
С 2008 года работал начальником отдела, заместителем руководителя, затем руководителем управления энергетики и коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области. В июне 2013 года был назначен акимом Зайсанского района.
С июня 2016 года работал руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области.
Фото: radiotochka.kz
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