Город Курчатов возглавил новый аким

Трудовой путь начал инспектором, экономистом отдела социальной защиты населения и аппарата акима Тарбагатайского района. После окончания Академии государственной службы, был назначен главным специалистом Комитета по антидемпинговому контролю Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан. Затем работал руководителем аппарата акима города Курчатова, начальником управления комитета по техническому регулированию и метрологии по ВКО, директором Восточно-Казахстанского филиала Казахстанского института метрологии.



