Subaru XV стал мощнее и безопаснее

На Женевском автосалоне состоялась премьера Subaru XV третьего поколения (считая первой Impreza XV). Кроссовер стал немного крупнее своего предшественника и получил новый фирменный стиль DYNAMIC X SOLID (в переводе российского представительства компании – «Динамика и цельность»). В основу модели легла новая платформа, которая позволила сделать кузов на 70% жестче, снизить центр тяжести и улучшить управляемость автомобиля.





Вседорожник обзавелся новым 2,0-литровым двигателем с непосредственным впрыском топлива. По сравнению со старым агрегатом он оказался на 6 л.с. мощнее и развивает 156 л.с. Но, скорее всего, в России его дефорсируют из-за особенностей налогового законодательства. Также был модернизирован вариатор Lineartronic, а в дополнение к системе симметричного полного привода новинка получила функцию X-MODE. По словам производителя, она меняет параметры работы двигателя, трансмиссии, полного привода и системы стабилизации и тем самым позволяет максимально эффективно использовать внедорожный потенциал автомобиля.





Список систем безопасности пополнили адаптивный круиз-контроль, функция автоматического торможения, функция предупреждения о съезде с занимаемой полосы и приближении к разметке, а также система активного контроля движения по полосе. Также XV научился автоматически переключаться с дальнего света на ближний, затемнять зеркало заднего вида и направлять свет от фар в сторону поворота руля. В числе других улучшений – система контроля слепых зон, система помощи при движении задним ходом и система помощи при смене полосы движения.



