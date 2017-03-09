Нацвалюта ослабла почти на 2 тенге

По результатам торгов на спот-рынке:





- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 316,88 тенге за доллар США при объеме торгов 86 750 тыс. долларов США;





- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 334,10 тенге за евро при объеме торгов 350 тыс. евро;





- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3925 тенге за рубль при объеме торгов 44 500 тыс. рублей;





- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,9070 тенге за юань, объем торгов – 500 тыс. юаней.





Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 316,81 тенге за доллар (+1,65 тенге), суммарный объем торгов – 189 950 тыс. USD (+110 700 тыс. USD).





На рынке операций валютного свопа:





- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +5,5000 % годовых при объеме торгов 800 тыс. USD;





- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,1165 % годовых при объеме торгов 1 035 000 тыс. USD;





- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.





В торгах приняли участие 22 банка.