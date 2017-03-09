В Акмолинской области невестка обокрала свекровь

В Акмолинской области полицейские задержали 38-летнюю женщину, которая подозревается в краже золотых изделий у своей свекрови, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.





Преступление было совершено в апреле прошлого года. 30 апреля 2016 года в дежурную часть Аршалынского РОВД с заявлением о совершении кражи обратилась жительница села Жибек- Жолы 1993 г.р., молодая девушка сообщила правоохранителям о том, что из дома ее матери неизвестные лица украли золотые изделия, также два ноутбука и дорогое постельное белье. Общий ущерб составил около 350 тысяч тенге.





«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено лицо, совершившее кражу. Ею оказалась невестка матери заявительницы, 1979 года рождения, уроженка Кызылординской области, которая состояла в гражданском браке с ее сыном один месяц», - говорится в сообщении.





Сотрудники полиции выяснили что, когда ее муж и свекровь отправились в гости, женщина похитила золотые изделия, а также другие ценные вещи из дома и скрылась в неизвестном направлении.





Свекровь заметила пропажу сразу же после приезда домой и тут же обратилась в полицию.





В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 188 ч.1 УК РК. Ведется следствие.



