Какую песню будет петь Димаш Кудайбергенов 9 туре "I am Singer"

Фанатские сайты китайского любимчика и нашего талантливого соотечественника Димаша Кудайбергенова сообщают, что в 9 туре шоу "I am Singer" он исполнит известный мировой хит "All by Myself"





В хостинге Youtube.com появилось видео с репетиции Димаша. Парень намерен голосом "взорвать зал" и как всегда порадовать своих поклонников.









Отметим, что песня, которую выбрал наш певец, как говорится с историей. Известно несколько десятков ее исполнений разными певцами и группами, не только Сели Дион, но и включая версии Тома Джонса и Френка Синатры. Самым первым All by Myself записал её автор Эрик Кармен (Eric Carmen). В 1975-м он ушёл из группы Raspberries и записал свой первый сольный альбом. В него и вошла песня All By Myself, которая содержит фортепианные соло и длится больше семи минут. Укороченная версия вышла синглом и поднялась на высокие места в хит-парадах Англии и Америки.





Напомним, что музыкальный конкурс "I am Singer" проходит в Китае, в городе Чанша. Вокальное состязание состоит из 14 этапов.

На первом этапе конкурса казахстанец поразил зрителей и жюри, исполнив песню "SOS d'un terrien en détresse". Димаш Кудайбергенов получил кубок победителя и прошёл в следующий этап.

Во втором этапе казахстанец также сохранил позицию лидера, исполнив песню Витаса "Опера 2". Далее он исполнял песню Jacky Cheung на китайском языке с которой он занял третье место. После он пел "Adagio" Лары Фабиан и занял свое место в лидерах. Отметим, что казахстанец аккомпанировал себе на рояле.

Также он исполнял песню «The Show Must Go On» рок - группы Queen в одном из туров, чем немало удивил китайских зрителей.

Далее Димаш занял третье место с песней «Дандидау» и получил путевку в следующий круг.

