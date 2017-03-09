Профсоюзы казахстанских и росссийских железнодорожников договорились о взаимодействии и сотрудничестве

Железнодорожникам, работающим в филиалах двух Компаний, расположенных на территории соседнего государства, будет оказываться юридическая консультация.

Казахстанский отраслевой профсоюз работников железнодорожного, автомобильного воздушного и водного транспорта (Казпрофтранс) и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей РФ (Роспрофжел) подписали в Москве Договор о взаимодействии и сотрудничестве, передает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».





Документ направлен на защиту социально-трудовых прав членов профсоюзов, работающих в филиалах АО «НК «ҚТЖ», расположенных на территории РФ, и работников ОАО «РЖД», занятых на территории РК.





По словам председателя Казпрофтранса О Ахметбаева, «в соответствии с Уставами и в пределах своих полномочий, мы будем взаимодействовать в обеспечении гарантий, определяемых национальным трудовым законодательством и Коллективными договорами двух стран».





Железнодорожникам, работающим в филиалах двух Компаний, расположенных на территории соседнего государства, будет оказываться юридическая консультация. Профсоюзы намерены вести переговоры с работодателями при заключении соглашений и Коллективных договоров, организовывать обучение и повышение квалификации профсоюзных кадров и актива, содействовать в развитии физической культуры и пропаганды здорового образа жизни среди работников.





Глава профсоюза ОАО «РЖД» Н.Никифоров отмечает, что «договоренности достигнуты по всем пунктам документа, наши действия направлены на поддержку и укрепление единства профсоюзов, поддержание корпоративных интересов коллективов АО «НК «ҚТЖ» и ОАО «РЖД».





Напомним, что технологические границы железных дорог двух стран не совпадают с государственными. Так, станция Петропавловск относится к Южно-Уральской железной дороги России, а станции Илецк и Локоть, расположенные на территории России, находятся под управлением казахстанских железных дорог.





Фото: Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»







