Профсоюзы казахстанских и росссийских железнодорожников договорились о взаимодействии и сотрудничестве
9 марта 2017, 16:13
Железнодорожникам, работающим в филиалах двух Компаний, расположенных на территории соседнего государства, будет оказываться юридическая консультация.
Казахстанский отраслевой профсоюз работников железнодорожного, автомобильного воздушного и водного транспорта (Казпрофтранс) и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей РФ (Роспрофжел) подписали в Москве Договор о взаимодействии и сотрудничестве, передает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Документ направлен на защиту социально-трудовых прав членов профсоюзов, работающих в филиалах АО «НК «ҚТЖ», расположенных на территории РФ, и работников ОАО «РЖД», занятых на территории РК.
По словам председателя Казпрофтранса О Ахметбаева, «в соответствии с Уставами и в пределах своих полномочий, мы будем взаимодействовать в обеспечении гарантий, определяемых национальным трудовым законодательством и Коллективными договорами двух стран».
Железнодорожникам, работающим в филиалах двух Компаний, расположенных на территории соседнего государства, будет оказываться юридическая консультация. Профсоюзы намерены вести переговоры с работодателями при заключении соглашений и Коллективных договоров, организовывать обучение и повышение квалификации профсоюзных кадров и актива, содействовать в развитии физической культуры и пропаганды здорового образа жизни среди работников.
Глава профсоюза ОАО «РЖД» Н.Никифоров отмечает, что «договоренности достигнуты по всем пунктам документа, наши действия направлены на поддержку и укрепление единства профсоюзов, поддержание корпоративных интересов коллективов АО «НК «ҚТЖ» и ОАО «РЖД».
Напомним, что технологические границы железных дорог двух стран не совпадают с государственными. Так, станция Петропавловск относится к Южно-Уральской железной дороги России, а станции Илецк и Локоть, расположенные на территории России, находятся под управлением казахстанских железных дорог.
Фото: Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
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