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Wikileaks: ЦРУ использует для прослушивания Путина пять серверов

9 марта 2017, 16:14

В Кремле признали информацию заслуживающей внимания и достойной того, чтобы "внимательно вчитываться".


Кремль считает, что опубликованная Wikileaks информация о прослушивании Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США российских официальных лиц заслуживает внимания, но не является новой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Вместе со всем мировым сообществом мы обратили внимание на эти опубликованные данные. Конечно, они заслуживают внимания, здесь надо внимательно вчитываться", - заявил Песков журналистам в четверг.

Так он прокомментировал вопрос о появившемся на сайте Wikileaks сообщении, что ЦРУ использует для прослушивания президента РФ Владимира Путина пять серверов.

"Как вы знаете, в Вашингтоне собственно и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц и нашего посла Кисляка, и так далее. Этого никто и не скрывает. Поэтому здесь собственно можно Wikileaks и не раскрывать, можно догадаться", - добавил Песков.

Во вторник WikiLeaks опубликовал 8,7 тыс. документов, в которых говорится, что сотрудники ЦРУ научились использовать уязвимости в компьютерах, смартфонах, роутерах и даже телевизорах для получения информации о пользователях. При этом представители WikiLeaks заявили, что обнародованная информация составляет лишь 1% от всех документов, находящихся в распоряжении организации по этой теме.

Фото: Reuters

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