Началось судебное разбирательство по делу о хищении средств АО «Казахфильм»

В хищении обвиняются управляющий директор по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искакова Г., исполнительный продюсер фильма Юдина Н. и редактор картины Султанов Г. Также перед судом предстали руководители компаний, занимающиеся обналичиваем бюджетных средств для Жаманкулова: Коробейников И., Абишев Б., Абишев М. и Абдыкадыров Д.

2 ноября стало известно, что

задержан известный казахстанский актер и продюсер Тунгышбай Жаманкулов. Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на съемки художественного фильма "Феникс

".

, что АО «

» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS» перечислено 79 млн. тенге. Из них 69 млн. тенге похищены генеральным продюсером картины Жаманкуловым Т., через ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS», в котором он являлся учредителем.

обналичивались через субподрядные организации и передавались Жаманкулову Т.

Также доказано участие в хищении управляющего директора по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искаковой Г. и исполнительного продюсера фильма Юдиной Н., которые ранее с санкции суда арестованы

.

Напомним,Следствием установленоКазахфильмДенежные средства