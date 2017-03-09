Началось судебное разбирательство по делу о хищении средств АО «Казахфильм»
9 марта 2017, 16:18
АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма перечислило 79 млн. тенге в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS».
В Медеуском районном суде №2 г. Алматы началось главное судебное разбирательство в отношении должностных лиц АО «Казахфильм», а также сотрудников ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS» по факту хищения 69 млн. тенге бюджетных средств, в ходе съемок кинокартины «Феникс», сообщает Zakon.kz.
Следствие установило, что АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма перечислило 79 млн. тенге в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS». Из них 69 млн. тенге были похищены генеральным продюсером картины Тунгышбаем Жаманкуловым через вышеупомянутую компанию, в которой он являлся учредителем. Денежные средства обналичивались через субподрядные организации и передавались Жаманкулову.
В хищении обвиняются управляющий директор по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искакова Г., исполнительный продюсер фильма Юдина Н. и редактор картины Султанов Г. Также перед судом предстали руководители компаний, занимающиеся обналичиваем бюджетных средств для Жаманкулова: Коробейников И., Абишев Б., Абишев М. и Абдыкадыров Д.
Напомним, 2 ноября стало известно, что задержан известный казахстанский актер и продюсер Тунгышбай Жаманкулов. Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на съемки художественного фильма "Феникс". Следствием установлено, что АО « Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS» перечислено 79 млн. тенге. Из них 69 млн. тенге похищены генеральным продюсером картины Жаманкуловым Т., через ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS», в котором он являлся учредителем. Денежные средства обналичивались через субподрядные организации и передавались Жаманкулову Т. Также доказано участие в хищении управляющего директора по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искаковой Г. и исполнительного продюсера фильма Юдиной Н., которые ранее с санкции суда арестованы.
Тунгышбай Жаманкулов в присутствии своего защитника полностью признал вину в хищении бюджетных средств, выделенных на производство фильма «Феникс», в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб. Он подтвердил факты обналичивания и показал, что похищенные бюджетные средства тратились им на личные нужды. Одновременно Т. Жаманкулов заявил ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде залога и освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в соответствии со ст. 65 УК РК. 3 ноября Тунгышбай Жаманкулов частично возместил ущерб и с учетом личности, возраста и внесения залогового имущества в отношении него избрана мера пресечения «залог». Ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием будет рассмотрено после полного возмещения причиненного ущерба Жаманкуловым Т., Юдиной Н. и Искаковой Г..
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