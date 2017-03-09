В Астане завершен очередной судебный процесс по защите прав инвесторов проблемного объекта

Вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокурора в интересах ЖСК «Феникс-Столичный» о взыскании денежных средств с ответчиков ЖСК «Төленді» и ТОО «Астана Сити Билд».

, ЖСК «Феникс-Столичный» оказано содействие в подготовке ходатайства в прокуратуру города о подаче иска для передачи незавершенного объекта для самостоятельной достройки. На основании вышеуказанного ходатайства прокуратурой города Астаны было внесено исковое заявление в интересах ЖСК «Феникс-Столичный» , сообщает В рамках работы, проводимой межведомственной комиссией по вопросам долевого участия при акимате города Астаны, сообщает официальный сайт столицы





По результатам рассмотрения гражданского дела 2 марта 2017 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Астаны вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокурора в интересах ЖСК «Феникс-Столичный» о взыскании денежных средств с ответчиков ЖСК «Төленді» и ТОО «Астана Сити Билд» в сумме 818 млн тенге и передаче незавершенного строительного объекта ЖК «Столичный-2» с земельными участками.





Судебное решение направлено на немедленное исполнение.





Данная процедура защищает нарушенные права дольщиков и дает возможность гражданам завершить строительство жилого дома самостоятельно.





В настоящее время ЖСК начали процедуру по регистрации данного объекта в органах юстиции.





Напомним, что приговором суда председатель ЖСК «Төленді» Байжуманов А. С. за двойные продажи на объектах ЖСК приговорен к 5 годам условно.





В настоящее время Следственным департаментом Министерства внутренних дел Республики Казахстан по заявлению более 1000 пайщиков по факту причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотреблением доверия в отношении Байжуманова А. С. расследуется уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 195 Уголовного кодекса.





Кроме того, на территории столицы расположены 9 незавершенных объектов ЖСК «Төленді» (ЖК «Столичный-2», ЖК «Коктал-1, 2», ЖК «Абат», ЖК «150 лет Абая», ЖК «Аниса-1, 2, 3»).





По решению большинства пайщиков указанных объектов ведется работа по внесению исков через прокуратуру города Астаны для передачи объектов вновь созданным жилищно-строительным кооперативам в целях самостоятельной их достройки путем привлечения инвесторов.



