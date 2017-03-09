В Астане завершен очередной судебный процесс по защите прав инвесторов проблемного объекта
9 марта 2017, 16:20
Вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокурора в интересах ЖСК «Феникс-Столичный» о взыскании денежных средств с ответчиков ЖСК «Төленді» и ТОО «Астана Сити Билд».
В рамках работы, проводимой межведомственной комиссией по вопросам долевого участия при акимате города Астаны, ЖСК «Феникс-Столичный» оказано содействие в подготовке ходатайства в прокуратуру города о подаче иска для передачи незавершенного объекта для самостоятельной достройки. На основании вышеуказанного ходатайства прокуратурой города Астаны было внесено исковое заявление в интересах ЖСК «Феникс-Столичный», сообщает официальный сайт столицы.
По результатам рассмотрения гражданского дела 2 марта 2017 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Астаны вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокурора в интересах ЖСК «Феникс-Столичный» о взыскании денежных средств с ответчиков ЖСК «Төленді» и ТОО «Астана Сити Билд» в сумме 818 млн тенге и передаче незавершенного строительного объекта ЖК «Столичный-2» с земельными участками.
Судебное решение направлено на немедленное исполнение.
Данная процедура защищает нарушенные права дольщиков и дает возможность гражданам завершить строительство жилого дома самостоятельно.
В настоящее время ЖСК начали процедуру по регистрации данного объекта в органах юстиции.
Напомним, что приговором суда председатель ЖСК «Төленді» Байжуманов А. С. за двойные продажи на объектах ЖСК приговорен к 5 годам условно.
В настоящее время Следственным департаментом Министерства внутренних дел Республики Казахстан по заявлению более 1000 пайщиков по факту причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотреблением доверия в отношении Байжуманова А. С. расследуется уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 195 Уголовного кодекса.
Кроме того, на территории столицы расположены 9 незавершенных объектов ЖСК «Төленді» (ЖК «Столичный-2», ЖК «Коктал-1, 2», ЖК «Абат», ЖК «150 лет Абая», ЖК «Аниса-1, 2, 3»).
По решению большинства пайщиков указанных объектов ведется работа по внесению исков через прокуратуру города Астаны для передачи объектов вновь созданным жилищно-строительным кооперативам в целях самостоятельной их достройки путем привлечения инвесторов.
Фото: informburo.kz
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