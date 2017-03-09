Цены в РК на новое и вторичное жилье относительно стабильны - статистика

В феврале 2017 года в среднем по республике зафиксирована цена в размере 248 243 тенге за один квадратный метр.

По сравнению с январем этого года цены продажи нового жилья снизились на 0,4%, с начала года - на 0,3%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.





В феврале 2017 года в среднем по республике зафиксирована цена в размере 248 243 тенге за один квадратный метр общей площади квартир с черновой/чистовой отделкой.





Цена перепродажи неблагоустроенного жилья в феврале по сравнению с январем 2017 года и с начала года не изменилась и составила 115 398 тенге за кв. метр. Цена на вторичном рынке благоустроенного жилья в размере 188 471 тенге за кв. метр сохранилась с января этого года, с начала же года - снизилась на 0,1%.





Арендная плата за благоустроенное жилье в феврале повысилась по сравнению с январем 2017 года на 0,4% до 1292 тенге за кв. метр. С начала 2017 года рост еще больше - 0,9%.