Итальянский подросток погиб под колесами поезда, пытаясь сделать селфи
9 марта 2017, 16:37
Двум его приятелям повезло, они отделались небольшими ушибами, но, по сведениям журналистов, находятся в состоянии шока.
Тринадцатилетний итальянский подросток погиб под колесами поезда, пытаясь сделать селфи, сообщили в четверг местные СМИ, передает РИА Новости.
ЧП произошло в среду вечером на участке железной дороги между городами Таранто и Реджо-ди-Калабрия на юге страны. Три подростка решили испытать судьбу и сфотографироваться на фоне приближающегося скорого поезда, но их затея закончилась трагедией: 13-летний Леандро Челия из калабрийского городка Петрицци погиб, не успев покинуть железнодорожный путь. Двум его приятелям повезло, они отделались небольшими ушибами, но, по сведениям журналистов, находятся в состоянии шока.
Тем не менее, после медицинского обследования в больнице ребята были вызваны на допрос в прокуратуру города Катандзаро, в ходе которого рассказали о случившемся. Судя по всему, Леандро либо просто замешкался, либо споткнулся, когда все-таки решил спрыгнуть с насыпи, но было уже поздно. Машинист поезда, который находится сейчас в тяжелом психологическом состоянии, подтвердил показания подростков. Он рассказал, что неожиданно увидел в свете фар электровоза трёх человек, двое из которых убежали, а третий не успел этого сделать. По словам железнодорожника, скорость поезда не позволяла остановить состав, чтобы предотвратить трагедию.
По факту данного ЧП проводятся дальнейшие следственные действия.
Сергей Старцев
Фото © Flickr/ Luca Prioli
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