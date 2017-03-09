Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта на машине сбил болельщика, недовольного поражением

Недовольные болельщики ПСЖ встречали команду в аэропорту и пытались поговорить с игроками. Один из них попал под колеса машины полузащитника парижан Тиаго Мотты, который был вместе с командой в Испании, но участия в матче не принимал.





По сообщению bfmtv.com, после этого машина футболиста уехала, а болельщика доставили в госпиталь с болями в спине.





Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.



