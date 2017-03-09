Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта на машине сбил болельщика, недовольного поражением
9 марта 2017, 16:40
В аэропорту Парижа бразильский полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта на машине сбил болельщика своей команды.
Недовольные болельщики ПСЖ встречали команду в аэропорту и пытались поговорить с игроками. Один из них попал под колеса машины полузащитника парижан Тиаго Мотты, который был вместе с командой в Испании, но участия в матче не принимал.
По сообщению bfmtv.com, после этого машина футболиста уехала, а болельщика доставили в госпиталь с болями в спине.
Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.
На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.
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