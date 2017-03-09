Audi выпустила спорткупе с мотором от Panamera

Купе разгоняется до до 100 км/ч оно разгоняется за 3,9 секунды.

Компания Audi представила на Женевском автосалоне спорткупе RS 5 нового поколения.Прием заказов на «заряженную» двухдверку откроется в мае этого года.





Как и предполагалось, новое Audi RS 5 Coupe оснащается 2,9-литровым битурбированным мотором V6. В новом Porsche Panamera 4S этот агрегат выдает 440 л.с. и 550 Нм, но для «Ауди» его форсировали до 450 л.с. и 600 Нм соответственно. Двигатель работает в связке со специально настроенным восьмиступенчатым автоматом tiptronic и постоянным полным приводом quattro. Тяга распределяется между осями в соотношении 40:60, за доплату покупателям предложат спортивный задний дифференциал.





Повышение мощности и крутящего момента с одновременным снижением массы на 60 кг заметно улучшило динамику купе: до 100 км/ч оно разгоняется за 3,9 секунды, электронный ограничитель скорости опционально сдвигается с 250 до 280 км/ч. Для сравнения, 431-сильное BMW M4 набирает сотню за 4,1 секунды, 476-сильное Mercedes-AMG C 63 Coupe – ровно за 4 секунды.





Передняя пятирычажная подвеска Audi RS 5 была модернизирована, а заднюю трапециевидную также заменили пятирычажкой. За отдельную плату можно получить адаптивную подвеску Dynamic Ride Control. Для купе также доступны матричные светодиодные фары, карбоновая крыша, керамические тормоза, 20-дюймовые колесные диски и все опции младшего Audi S5 Coupe. В салоне установлены спортивные кресла и руль, «виртуальный кокпит» имеет специфические для RS-модели настройки. Автопроизводитель говорит, что RS 5 Coupe – первый автомобиль, выполненный в новом фирменном стиле подразделения Audi Sport. В недалеком будущем к купе присоединится пятидверный RS 5 Sportback.







