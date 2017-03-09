Сохраняя стабильность

TBY провел беседу с Данияром Акишевым, Председателем Национального Банка Республики Казахстан (НБРК), о вызовах в отечественной экономике, дедолларизации и ситуации в секторах, в которых, вероятнее всего, будет наблюдаться рост в ближайшие годы.

- Как бы Вы охарактеризовали изменения, которые произошли в казахстанской экономике за последнее десятилетие?

- Есть несколько основных этапов развития экономики Казахстана. Благодаря высокой инвестиционной активности отечественного и иностранного капитала и последовательному проведению социально-экономических реформ, в первой половине 2000-х годов экономика Казахстана росла высокими темпами (реальный рост ВВП за 2000-2006 годы в среднем составил 10,3%). Однако быстрый рост укрепил сырьевую направленность экономики и усилил ее зависимость от внешних шоков. Во время кризиса 2008 года рост экономики замедлился и составил 1,2% в 2009 году. Замедление развития произошло во всех секторах экономики, что сопровождалось снижением внутреннего спроса и сокращением инвестиций.

Основными источниками поддержания экономического роста в этот период были меры государства по стабилизации экономики и поддержке финансового сектора. Макроэкономическая ситуация в 2010-2013 годах начала постепенно стабилизироваться в результате оживления и восстановления мировой экономики, возобновления роста цен и спроса на основные товары казахстанского экспорта.

С 2014 года до настоящего времени экономика Казахстана испытала значительный шок от падения цен на нефть, уменьшения экспортных доходов и обесценения национальной валюты. Дальнейшее ухудшение ситуации было обусловлено геополитическими кризисами и замедлением роста экономик стран-торговых партнеров Казахстана, в частности России, стран ЕС и Китая. В 1 квартале 2016 года реальный ВВП Казахстана сократился на 0,1%, впервые после кризиса 2009 года. Вместе с тем, предпринятые правительством меры в рамках государственных антикризисных программ по стимулированию экономики и ее диверсификации позволили нивелировать влияние шоков, сохранить занятость в стране и способствовать развитию ненефтяных секторов экономики. По предварительным заявлениям Министерства национальной экономики, в 2016 году экономика Казахстана выросла на 1%. Такие отрасли промышленности, как строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, транспорт внесли значительный вклад в положительную динамику ВВП. Помимо этого, сохраняются высокие темпы роста инвестиций в основной капитал, финансируемые как со стороны государства, так и частного сектора. Динамика внутреннего потребления указывает на постепенную адаптацию населения и бизнеса к новым экономическим условиям.

В целом можно говорить о постепенном восстановлении экономики, однако данная тенденция неустойчива, и во многом зависит от стабильности внешнеэкономических условий.

- Как развивается ситуация с дедолларизацией экономики?

- В январе 2016 года наша статистика показала, что доля депозитов в иностранной валюте физических лиц составила 80 %: никто не доверял тенге, и люди конвертировали свои сбережения в доллары. В такой ситуации монетарная политика становится неэффективной, и кредитные линии, а также рынок государственных ценных бумаг, не работали. Никто не знал цену тенге. С данной точки зрения, НБРК стал принимать конкретные меры по восстановлению доверия к тенге. В первую очередь, мы расширили рекомендуемую ставку вознаграждения для тенговых депозитов с 10% на 14% и сократили рекомендуемую ставку вознаграждения по депозитам в иностранной валюте с 3% на 2%. После того как восстановилось некое доверие к нефтяному рынку в связи с постепенным ростом цен, тенге начал укрепляться. В период с января 2016 года по январь 2017 года тенге подорожал на 16%. Население выбирает тенговые депозиты, как наиболее подходящий инструмент для сбережения накоплений. В целом доля депозитов в иностранной валюте в январе 2016 года составляла 70%, а в конце 2016 года - 55%, и депозиты в национальной валюте выросли на 3,3 трлн. тенге в течение прошлого года, в то время как депозиты в иностранной валюте

сократились на 1,1 трлн. тенге, что приблизительно составляет 3,2 млрд. в долларовом эквиваленте. Мы проанализировали опыт других стран и пришли к заключению, что многим странам, которые имели высокий уровень долларизации, потребовалось много лет для достижения таких результатов. Например, изменения долларовых депозитов в Турции на 10 процентных пунктов наблюдались только на протяжении пяти лет. Моя задача - в том, чтобы восстановить объем депозитов, номинированных в долларах, до исторического уровня в 40%.

- Что можете нам рассказать о консолидации в банковском секторе?

- В 2014 году объем ВВП в долларовом выражении составил приблизительно 221 млрд. долларов США, который сократился в 2016 году приблизительно на 133 млрд. долл. США, и это представляет собой значительное снижение на более чем 80 млрд. долларов США всего лишь за два года. Возможность для деятельности бизнеса значительно сократилась, поэтому мы говорим об этой консолидации не только в финансовом секторе, но и в строительной, горнодобывающей промышленности и других отраслях экономики. Ситуация изменилась, и бизнес-модели, которые были успешными в прошлом десятилетии, больше не работают. Период легких денег закончился, поэтому необходимо искать дополнительное вложение капитала в банки для обеспечения ликвидности. Если организации не имеют средства, необходимо рассмотреть некоторые варианты для слияния их активов и распределения рынка для достижения некоторого эффекта по оптимизации и сокращению затрат на основе оптимизации менеджмента и других мер. Поэтому консолидация банковского сектора является неизбежной. Тем не менее, я хотел бы снизить риски, хотя некоторые игроки банковского рынка могут начать агрессивную политику по привлечению депозитов физических лиц в попытке сохранить свои позиции на рынке. В этой связи я рекомендую быть более осторожными при размещении средств и обеспечении сохранности в таких ситуациях.

- Какие у Вас прогнозы развития отечественной экономики на среднесрочный период, в каком секторе экономике Вы видите наибольший рост и возможность дальнейшего развития?

- Рост экономики Казахстана в 2017 году оценивается Национальным Банком на уровне 1,5-2% при реализации сценария цены на нефть в 40 долларов США за баррель.

Положительная, но все еще довольно слабая тенденция, в 2017-2018 гг. показывает медленную адаптацию экономики к новым экономическим реалиям.

Экономика будет функционировать ниже своего потенциального уровня до первого квартала 2018 года, что отражает дефляционное давление со стороны внутреннего спроса. Внешний спрос, как ожидается, будет в положительной зоне по отношению к своему потенциалу к середине 2018 года, в основном за счет

ускорения экономической активности в Европе и России, которое будет иметь положительное влияние на экспорт Казахстана.

Помимо нефтяного сектора, в стране имеются другие отрасли, чей вклад в динамику ВВП остается стабильным в последние несколько лет. Среди отраслей со значительным потенциалом стоит выделить сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, в частности развитие животноводства, производства продуктов питания, легкой и текстильной промышленности.

Кроме того, географическое положение Казахстана создает возможности для улучшения транспортной и логистической инфраструктуры и развития транзитного потенциала страны. Проекты в этих областях будут привлекать иностранные инвестиции, в частности стратегических партнеров, таких как Китай, Россия, Индия, Иран и другие.

В настоящее время Правительство Казахстана активно участвует в развитии потенциальных секторов экономики через финансирование предприятий реального сектора за счет бюджетных средств, поддержку малого и среднего бизнеса.

- Какие у Вас ожидания на 2017 год, и на что будет сосредоточено основное внимание Национального Банка?

- Основной целью проведения денежно-кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан является обеспечение стабильности цен. На 2017 год Национальный Банк устанавливает целевой коридор по инфляции - 6-8%.

Основными задачами Национального Банка в 2017 году являются пересмотр инструментов денежно-кредитной политики, а также создание благоприятных условий для восстановления кредитования.

Основные меры будут направлены на усиление роли базовой процентной ставки. Кроме того, будет рассмотрен вопрос по уточнению запланированной нормы прибыли на денежном рынке при проведении денежно-кредитной политики. В целях отражения адекватной стоимости денег в экономике официальная ставка рефинансирования будет приравнена к базовой ставке. Кроме того, будут приняты меры по совершенствованию механизма минимальных резервных требований. Продолжатся работы по формированию безрисковой кривой доходности, которая является индикатором рыночных ожиданий по процентным ставкам.

Кроме того, НБРК будет продолжать выпуск собственных ценных бумаг - нот НБРК - с различными сроками погашения. При необходимости Национальный Банк может использовать собственный портфель государственных ценных бумаг для покупки и продажи государственных облигаций на вторичном рынке.

Наряду с краткосрочных нотами и аукционом по продаже ценных бумаг с обратной продажей (кредитный аукцион), Национальный Банк планирует внедрить депозитный аукцион в качестве операций открытого рынка.

Национальный Банк особое внимание уделяет также коммуникационной политике. Мы продолжим работу по раскрытию информации, касающейся направлений денежно-кредитной политики, публикаций решений по базовой

ставке и другим инструментам Национального Банка, а также по разъяснению оснований для принятия решений. Кроме того, НБРК продолжит публиковать прогнозы основных макроэкономических переменных, аналитическую и статистическую информацию, а также результаты исследовательской деятельности в Национальном Банке.