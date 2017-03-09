В Астане пьяная женщина угрожала сжечь своего ребенка в печи

Как рассказали в пресс-службе, зимой в полицию позвонила нетрезвая женщина со словами "Если вы не заберете ребенка, я его сожгу в печи".

"Женщина – мать-одиночка, страдает от алкогольной зависимости, ранее была ограничена в родительских правах, но позже ограничение было снято. Спустя месяц, в начале февраля, она едва не сожгла ребенка – это девочка, которой еще нет двух лет. Вовремя подъехавшая служба управления внутренних дел забрала малышку", — рассказала пресс-секретарь суда Сымбат Хабидуллаева.



