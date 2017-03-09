В Астане пьяная женщина угрожала сжечь своего ребенка в печи
9 марта 2017, 16:56
Маленькая девочка оказалась в Доме ребенка.
Страдающая алкогольной зависимостью мать-одиночка лишена родительских прав за жестокое обращение и неоднократные угрозы расправы над дочкой, сообщает ювенальный суд Астаны.
Как рассказали в пресс-службе, зимой в полицию позвонила нетрезвая женщина со словами "Если вы не заберете ребенка, я его сожгу в печи".
"Женщина – мать-одиночка, страдает от алкогольной зависимости, ранее была ограничена в родительских правах, но позже ограничение было снято. Спустя месяц, в начале февраля, она едва не сожгла ребенка – это девочка, которой еще нет двух лет. Вовремя подъехавшая служба управления внутренних дел забрала малышку", — рассказала пресс-секретарь суда Сымбат Хабидуллаева.
Ребенка поместили сначала в больницу с диагнозом "внебольничная двусторонняя бронхопневмония, острое течение тяжелой степени тяжести", а затем его определили в Дом ребенка. За все время женщина лишь единожды позвонила в Дом ребенка, чтобы удостовериться, что ребенок находится в учреждении.
Дело было рассмотрено столичным специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних, который постановил лишить женщину родительских прав. На судебный процесс женщина не явилась, в связи с чем была привлечена также к административной ответственности за проявление неуважения к суду.
Решение не вступило в законную силу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Public Domain
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