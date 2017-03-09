Американцы отказываются от гражданства из-за налогов
9 марта 2017, 16:59
В США, в отличие от любых других стран, налогами облагаются граждане страны, а не те, кто фактически проживает на территории США.
Еще в 2009 году Обама предупредил всех, что «предстоящие выборы без последствий не обойдутся». И за последнее десятилетие можно было воочию убедиться в том, насколько сильно влияние обещанных последствий: растут налоги, проводится социальная политика, в результате которой рекордно высокое количество людей уже отказалось от гражданства США, пишет Вести.ru.
В США, в отличие от любых других стран, налогами облагаются граждане страны, а не те, кто фактически проживает на территории США.
Таким образом, вы можете всю свою сознательную жизнь прожить на необитаемом острове, где не платите никаких налогов, но, если вы имеет американское гражданство, вы будете обязаны платить Дяде Сэму «определенную долю» от своих доходов.
Так что основной причиной массового побега из страны, о котором так много говорили США в прошлом квартале, стала в первую очередь налоговая система страны.
Несмотря на то, что американские граждане могут претендовать на льготы со стороны Налоговой службы США за то, что они платят иностранным налоговым органам, этих сумм все равно будет недостаточно.
Эмигранты США также сталкиваются с необходимостью ежегодно подавать налоговую декларацию в Налоговую службу США с перспективой жестких санкций, если это не будет выполнено.
Как говорит адвокат по международной налоговой системе Эндрю Митчелл, тем, кто намеренно не предоставляет данные об иностранных счетах в налоговую службу США, может грозить штраф в размере $100 тыс. Также есть ряд штрафов для владельцев малого бизнеса за рубежом и для тех, чьи активы превышают $30 тыс.
«Было очень любезно со стороны Налоговой службы заявить, что они возьмут не более 100% ваших денег. Народ в ужасе. Люди боятся остаться банкротами из-за налоговой системы США. Сейчас все они хотят просто выйти из налоговой системы США», - заявил Митчелл.
Все это заставило рекордное количество людей отказаться от своего гражданства США. В четвертом квартале 2016 года от гражданства отказались 2 365 человек, в целом за 2016 год от гражданства отказались 5 411 человек.
Количество экспатриантов за 2016 год выросло на 26% по сравнению с показателями 2015 года и на 58% по сравнению с показателями 2014 года (3 415).
Более детальный анализ ситуации за последние 20 лет показывает ошеломляющий рост числа экспатриантов, что «по странному совпадению» соотносится с выборами Обамы в 2008 году.
Число экспатриантов в 2016 году в 22 раза больше, чем 2008 году, когда Обама вступил в должность.
И этот всплеск соотносится в первую очередь с законом Обамы 2010 года, согласно которому иностранные банки должны раскрывать данные о гражданах США, имеющих счета в этих банках.
«В каком-то смысле ответственны за это Обама и Демократический Конгресс, который принял закон в 2010 году, что заставило иностранные банки раскрывать информацию о гражданах США, имеющих счета в этих банках», - заявил Митчел.
Принятый закон позволил без труда выявлять «жирных котов», которые хранили свои сбережения на секретных счетах в швейцарских банках. Однако, сегодня это уже может затронуть почти любого из 7 млн американцев, живущих за границей. Многие из них остаются людьми с достаточно скромным уровнем дохода, заявил Митчелл.
Он также предупредил, что, несмотря на обещания Трампа реформировать налоговый кодекс США, «миллионерам, миллиардерам и прочим владельцам реактивных самолетов» не стоит ожидать, что они смогут избежать выплаты налогов в американскую налоговую систему, просто поменяв место жительства в ближайшем будущем.
Несмотря на то, что Конгресс может обсуждать капитальную перестройку налоговой системы, основное внимание будет уделено экстерриториальным корпоративным налогам, а не отдельным налогоплательщикам.
Фото с сайта vestifinance.ru
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