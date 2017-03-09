Три автодороги станут платными в Казахстане в 2018 году

Платными в следующем году станут участки автодорог «Астана-Темиртау», «Хоргос-Алматы» и «Алматы-Капшагай». Об этом в ходе брифинга в Астане сообщил заместитель директора департамента развития транзита и транспортной логистики МИР РК Серик Башимов, передает «Казинформ» . «В этом году внедряется система платности участков «Астана-Темиртау», «Хоргос-Алматы», «Капчагай».





С 2018 года начнется сбор денежных средств за проезд по данным участкам. Пока сумма остается такая же, как на автодороге «Астана-Щучинск» - это 1 тенге за километр», - сказал Башимов, отвечая на вопросы журналистов. Он напомнил, что сейчас платный проезд действует только на участке дороги «Астана - Щучинск». В 2016 году доход платного участка автодороги «Астана-Щучинск» составил 1,5 млрд тенге. «Эти средства уходят на содержание автомобильной дороги в надлежащем виде и качестве, на безопасный проезд. То есть без нагрузки для бюджета», - сообщил он.







